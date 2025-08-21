真野恵里菜、夏にぴったり♪【スタバ】“ピーチが主役”の新作を絶賛「かなりハマってる」

1児の母である真野恵里菜さんが「この夏、かなりハマってるもの！」というタイトルでブログを更新。【スターバックス コーヒー ジャパン】からこの夏に新登場した“ピーチが主役”のシリーズから、お気に入り商品を教えてくれました♪

真野さんが、自身のブログ内で、「とっても美味しくて もう2回も飲んじゃった」とコメントした商品がこちら！

■“チラックスソーダ”のピーチ味

画像出典：真野恵里菜オフィシャルブログより

スターバックス コーヒー ジャパン / チラックス ソーダ ピーチ

こちらの商品は、チラックス（Chill & Relax）の名のとおり、ゆったりと気分をほどきながら、爽快な炭酸と香り高いフルーツの組み合わせを楽しめる人気シリーズ「チラックス ソーダ」から、この夏登場した新フレーバー！

完熟したピーチのやわらかでとろけるような甘さのピーチ果肉に、レモン、ライム、グレープフルーツなど10種類以上の香りを絶妙にブレンドしたグリーンシトラスフレーバーシロップと炭酸を合わせた、爽やかさと香りを楽しめる商品です。

トール税込590円、グランデ税込635円、ベンティ税込680円で販売されています（店内価格 / テイクアウトは価格が異なります）

■暑い夏のリラックスタイムにピッタリ！

真野さんは、「暑いから炭酸系が飲みたくなるし 果肉がたくさん入ってるからおやつタイムにちょうど良くて」「本当に大好き」とコメント！

また、今まで発売されたチラックス ソーダシリーズの商品の中でも、今回のピーチが特に好みだと絶賛！

さらに、「どハマり！」「カフェイン入ってないから気にせず飲めるところも嬉しい」と、商品の魅力についても綴っていました。

連日の暑さで疲れの溜まるこの季節、ぜひこちらの商品を飲んで、気分をリラックスしてみてはいかがでしょうか。

