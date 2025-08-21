元AKB48のメンバーで、タレントの込山榛香（こみやま・はるか＝26）がこのほど、「週刊 SPA!」（扶桑社）2025年8月19日発売号に登場。同誌において、AKB卒業後初となるグラビアを披露した。



【写真】強調された美ボディに釘付け！

AKB時代には、現役メンバーとしては柏木由紀以来、約13年ぶりとなるイメージビデオを発売していた込山。25年1月には自身初の写真集「アリスじゃないなら」を発売し、グラビア界でも注目を集めている。



今回のグラビアでは、赤のランジェリーを着用したグラビアを披露。愛らしい瞳で見つめるカットや、大胆ランジェリーで胸元を強調したセクシーショットも公開された。担当者は「セクシーすぎるディーラーに扮し、あなたを誘惑する----」と告知している。



本人のインスタグラムでは「赤ランジェリー初めて着ました」と報告。ファンからも「インパクトが凄いね！本当に美しすぎ」「大人っぽくてセクシーで可愛いね」「大人の色気満載！」と絶賛の声が相次いでいた。



◆込山榛香（こみやま・はるか）1998年、千葉県生まれ。T154。13年、AKB48の第15期生オーディションに合格。選抜メンバーとして活躍し、グループ内で「インスタ女王」として注目を集める。AKB卒業後は舞台を中心に活躍中。



（よろず～ニュース編集部）