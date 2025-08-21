去就注目のリヴァプールMFエリオットはライプツィヒと口頭合意 退団噂のシャビ・シモンズに後釜最有力候補に
リヴァプールの若き逸材は去就に揺れている。
『Sky Sport』のフロリアン・プレッテンベルク氏によると、リヴァプールに所属する22歳のイングランドU-21代表MFハーヴェイ・エリオットはライプツィヒ移籍が近づいているという。
フラムの下部組織で育ったエリオットは同クラブでトップチームデビューを飾ると、2019年7月にはリヴァプールへの加入を決断。20-21シーズンにブラックバーン・ローヴァーズへのレンタル移籍を経験したエリオットは翌シーズンからリヴァプールに復帰。同クラブではここまで公式戦通算136試合に出場するなどクラブの期待の若手として活躍。しかし昨季は怪我の影響もあり、序列は低下し、プレミアリーグでの先発出場もわずか2試合と出場機会は限定的に。それでもUEFAチャンピオンズリーグでは5試合で3ゴールと勝負強さもみせた。
リヴァプールでも今後の活躍が期待されているエリオットだが果たしてブンデスリーガ行きは実現するのだろうか。
苦戦を強いられていたリヴァプール— アベマサッカー (@ABEMA_soccer) March 5, 2025
投入直後の #エリオット が一瞬のチャンスを掴み取る
https://t.co/zWbtmZLp0I
#UEFAチャンピオンズリーグ ベスト16 1st leg#PSG vs #リヴァプール
ABEMAでWOWSPOに登録して
世界最高峰のスポーツを楽しもう#WOWSPO学割キャンペーン#ABEMAdeWOWSPO #WOWSPO pic.twitter.com/IrDAAuhxB5