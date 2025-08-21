リヴァプールの若き逸材は去就に揺れている。



『Sky Sport』のフロリアン・プレッテンベルク氏によると、リヴァプールに所属する22歳のイングランドU-21代表MFハーヴェイ・エリオットはライプツィヒ移籍が近づいているという。



フラムの下部組織で育ったエリオットは同クラブでトップチームデビューを飾ると、2019年7月にはリヴァプールへの加入を決断。20-21シーズンにブラックバーン・ローヴァーズへのレンタル移籍を経験したエリオットは翌シーズンからリヴァプールに復帰。同クラブではここまで公式戦通算136試合に出場するなどクラブの期待の若手として活躍。しかし昨季は怪我の影響もあり、序列は低下し、プレミアリーグでの先発出場もわずか2試合と出場機会は限定的に。それでもUEFAチャンピオンズリーグでは5試合で3ゴールと勝負強さもみせた。





そんなエリオットだが今夏は去就が注目。同氏によると、主力MFシャビ・シモンズに退団の可能性が高まっているライプツィヒはエリオットを後釜の最優先ターゲットにしているとのこと。すでにライプツィヒとエリオットは個人合意に至っており、リヴァプールも適切なオファーが届けば売却を容認する予定だという。リヴァプールでも今後の活躍が期待されているエリオットだが果たしてブンデスリーガ行きは実現するのだろうか。