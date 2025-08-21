Image: Raymond Wong / Gizmodo US

音楽を聴くためのアイテム、選択肢はもりだくさん。その中でもイヤホンは世界にあふれるほどあります。Apple（アップル）のAirPodsをはじめ種類がたくさんありますが、人とかぶらないのにしようと思ったらどれがいいと思います？

ミッドレンジで同価格帯で斜め上、「Nothing Ear」と「OnePlus Buds 4」を、米Gizmodo編集部が比較してみました。（OnePlusは日本未展開なので、入手困難なぶんレア度は上がりますね。）

・Nothing Ear：150ドル（日本では2万2800円） ・OnePlus Buds 4：130ドル（約1万9000円）

1試合目：デザイン

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

ハッキリ言えば、これはもう好みの問題。両者、まったく違うタイプです。ただし、デザイン性が高く個性的と言えば、もちろん圧倒的にNothing。Nothingのアイコン的デザイン、スケルトンはケースにもイヤホンそのものにも採用されています。

一方で、OnePlusは普通。悪く言えばありふれた退屈なデザインだし、よく言えば間違いないミニマルなデザイン。目立ちはしませんが、洗練された見た目。

目立ちたいか、目立ちたくないかでも選択は変わってきますが、ここはデザイン性を評価して、Nothingの勝ちとします。

勝者：Nothing Ear

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

2試合目：サウンド

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

大事なのは、デザイン以上に音です。両者ともに、箱から出した状態、つまりデフォルトだと特にサウンドクオリティに差は感じません。が、ソフトウェアいじると変わるんです。

OnePlusは良質な音ですが、あえていえば低音が強め。低音が強いイヤホンってやりすぎ感が出ちゃうのですが、そこを自然な低音に抑えているのは好感が持てます。が、本当にいいのはOnePlusのアプリで耳のチューニングテストをして、自分にあった周波数を調整してから！ 中音と高音の聞こえがよくなり、低音とのバランスが整いました。デフォルトではどこかこもった感じがしたので、調整の大切さがよくわかります。

NothingにもNothing Xという専用アプリがあります。が、これで調整した変化はOnePlusほど大きくない。Nothing Xでのチューニングで、中音・高音が確かにブーストされましたがOnePlusには及ばず。もちろん、音が悪いわけでは決してないのですが、特筆すべきほどはありません。ちなみに、多くの人が気にする低音、これもOnePlusのほうがいいと感じました。

ソフトウェアによるサウンド調整という視点も含め、これはOnePlus。

勝者：OnePlus Buds 4

3試合目：装着感

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

ヘッドフォンほどは装着感に差がないイヤホン。装着感でいうと、特筆すべきものはないが最高の褒め言葉。つけてることが気にならないということなので。それでいうと、両者ともに特に言うことなし。また、複数のシリコンチップがついているのも同じですが、これはイヤフォンなら常識。

うーん、装着感は大差なし！

引き分け

4試合目：バッテリー・機能

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

どんなイヤホンも、ANCを使うとバッテリー持ちは短縮されてしまい、6時間程度がいいところ。両者ともにほぼ6時間。Nothingが5時間、OnePlusが6時間なので、ここはOnePluに1票。ちなみに、個人的にNothing Earを使うことがよくあるのですが、バッテリー持ちがけっこう音量によって左右されるので注意。

機能も両者ほぼ同等。ANCやオーディオカスタマイズ、イコライザー、空間オーディオ、ハイレゾストリーミン対応。使えるアプリもほぼ同等。細かいことを言うと、OnePlusのほうがワイヤレス接続が遠くまで使えるのと、アプリチューニングが若干いい。

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

わかりやすい違いだと、イヤホンでの操作性です。Nothingはステム部分をつまむ操作で、再生・停止、ANCオン・オフなどが可能。OnePlusはタップとスワイプで操作。これも好き嫌いに個人差があります。僕の好みだとOnePlus。てことで、バッテリーも合わせてOnePlusの勝ちとしましょう。

勝者：OnePlus Buds 4

5試合目：ANC

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

昨今はANCのないオープン型イヤホンも人気ですが、だからといってANCの注目度が下がったわけではなく、やはり多くの人に求められる機能です。

Nothingのノイキャン性能は45dB、一方でOnePlusは55dB。実際に使用してみると、数字の差をそのまま実感しました。両方を持って地下鉄に乗りましたが、やはりNothingのほうが周辺音がもれてきます。

両者ともにアプリでANCレベルを調整可能なので、機能は引き分け。となると、ANC性能ではOnePlus。

勝者：OnePlus Buds 4

総評！

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

同価格帯で、機能含め似ているところが多くあり2つのイヤホン。そこで決めてとなるのは、ANCとデザイン。ANC重視ならOnePlus Buds 4。デザイン重視ならNothin Ear。

個人的に言えば、やはりそのデザイン性の高さからNothing Earを選びます。見た目を除外してどちら？と言われたら、OnePlus Buds 4、かなぁ。