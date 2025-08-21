2年前に愛犬を亡くした飼い主さん。時を経て見つけた愛犬の姿は、飼い主さんの心を深く癒すこととなりました。

話題となっている投稿は記事執筆時点で19万5000回再生を突破し、「なんて嬉しい偶然」「胸が熱くなりました」「天国からのプレゼントですね」といったコメントが寄せられています。

【動画：Googleストリートビューで『過去の自宅付近』を見てみた結果…思わず涙が出る『2年前の光景』】

ストリートビューを眺めていたら

Instagramアカウント「umigonns」の投稿主さんが、Googleストリートビューをなんとなく眺めていたときのこと。ふと思い立って、自宅付近を見てみたそうです。そこに映されていたのは、自宅のガレージ。その中には、2年前に亡くした愛犬『うみ』ちゃんが寝そべっていたのでした。

うみちゃんが亡くなったのは、2年前のことです。ストリートビューの日付は2023年になっており、それはうみちゃんが癌の闘病中だった時期なのだとか。今まで気づかなかったうみちゃんの生前の一幕に、投稿主さんは思わず手が止まってしまったといいます。

かけがえのない思い出に涙…

ガレージで横になるうみちゃんの姿を見て、投稿主さんの頭には一瞬にしてたくさんの思い出がよみがえったといいます。一緒に過ごした時間、弾むような笑顔…。ふいに頭を駆け巡ったその記憶は、投稿主さんの心を深く癒したのでした。

うみちゃんが亡くなったあと、投稿主さんには色々な変化があったそうです。季節の移り変わりが曖昧になり、メンタルの回復が遅いことも痛感したとか。夫婦喧嘩も増えて、うみちゃんの存在の大きさを思い知ったといいます。

まさかの偶然で、うみちゃんの温かさを再び感じることとなった投稿主さん。愛犬を失った悲しみがなかなか癒えない投稿主さんのために、うみちゃんが用意したプレゼントだったのかもしれませんね。

そんなエピソードに涙がこぼれた人は多いようで、投稿には「お空で楽しく過ごしてるって便りですね」「家族はどこにいようと永遠に一緒ですね」「私も愛犬に会いたくなりました」など沢山の反響がありました。

新たな命とともに

現在、投稿主さんの家には『すぅ』ちゃんというわんこがいるそう。うみちゃんと同じボーダーコリーさんです。新しい命を迎えることになかなか踏ん切りがつかなかった投稿主さんですが、夫婦ともに胸を打たれたすぅちゃんと家族になることに決めたのだとか。

うみちゃんを亡くした悲しみを知っているからこそ、すぅちゃんとの日々を大切に大切に過ごしているという投稿主さん。うみちゃんが見守っているご家族には、これからもたくさんの幸せと喜びが待っていることでしょう！

Instagramアカウント「umigonns」には、うみちゃんとの思い出や、すぅちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「umigonns」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。