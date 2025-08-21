大坂なおみ、“超ミニ”で美脚あらわな大胆スタイル「上品でセクシー」「ガラスの靴！」「全部完璧！」
女子テニスの大坂なおみ選手（27）が19日、自身のインスタグラムを更新。“超ミニ”で美脚がのぞく美スタイルショットを公開した。
【写真】“超ミニ”で美脚あらわな大胆スタイルの大坂なおみ 注目は「ガラスの靴！」
大坂選手は「Business casual」とつづり、6枚の写真をアップ。撮影時のオフショットのようで、大ぶりのパーカーを着こなし、“超ミニ丈”からつややかな美脚をのぞかせている。
この投稿に「服装も！靴も！全部完璧！」「Wow」「ガラスの靴！ナオミはあのハイヒールを履いている！ストレートヘア？いや、私はカールヘアが好き！」「あなたは本当に素晴らしい!!!!」「いつものように美しい」「上品でセクシー」などの声が寄せられている。
大坂選手は今月、テニスのナショナルバンク・オープンの女子シングルスで準優勝。世界ランキング49位から25位に浮上した。
