お笑いコンビ、FUJIWARAの藤本敏史（54）とタレントのスザンヌ（38）が21日、それぞれのインスタグラムを更新。久しぶりの再会を果たしたことを報告した。

かつて放送されたフジテレビ系人気クイズバラエティー番組「クイズ！ヘキサゴンII」で共演した2人。藤本は前日にストーリーズで、「キャサリン’s BAR覗いたらスザンヌおらんかったけど妹のマーガリンいた！」と、熊本県でスザンヌの母「キャサリン」が営むバーを訪れ、妹の「マーガリン」と撮したツーショットをアップ。その後、スザンヌも藤本の投稿を引用し、「なんか若返ってる！！フジモンめっちゃ熊本来てくれるのに全然会えなくて でも熊本いてくれてることが嬉しい 楽しんでくださーい」とつづっていた。

すれ違いが続いていた様子だが、藤本は今回の投稿で「スザンヌに会えたっ！わざわざロケ先まで会いに来てくれた！ひっさしぶりに会えて嬉し過ぎた！」とスザンヌとの再会を報告。「ヘキサゴン」出演者のスザンヌ、里田まい、木下優樹菜で結成された女性アイドルグループ「Pabo」のデビュー曲「恋のヘキサゴン」の振り付けを再現したポーズで撮したツーショットをアップすると、スザンヌもコメント欄に「ちんぷんかんぷーん！のところ ロケ先にお邪魔してすいませんでした お会い出来て最高に嬉しかったです！また熊本でお待ちしております！」とメッセージを書き込み、藤本も「次会ったら ほら、ほら、ほらーのところで撮りましょ また熊本行った時はよろしくねん！」と返信した。

スザンヌもストーリーズで「奇跡起きた」と藤本との再会を報告し、「熊本もひろーいのにまさかまさか 生活圏内にロケ車が止まってるのを発見して急いで家帰ってお土産持ってロケバスさんに渡そうと思ってたらロケ終わりに皆様出てこられた」と経緯を説明。「15年ぶりくらいかなぁ 若返ってたなぁ 可愛い！にめっちゃ反応してて可愛かったなぁ」と久しぶりに会った藤本の様子をつづり、「会えて嬉しすぎました」と喜んだ。