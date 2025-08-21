¡Ö¥»¥ó¥¹¤¢¤ê¤¹¤®¡×¾®¼ÇÉ÷²Ö¡¢ÊÔ¤ßÊª¥·¥ê¡¼¥ºà¿·ºîá¤Ë¡Ö¥Æ¥¯¤¬¾å¾º¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤Î¾®¼ÇÉ÷²Ö(28)¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«ºî¤ÎÊÔ¤ßÊª¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÊÔ¤ßÊªÆüµ¡×¤ÈÂê¤·Æüº¢¤«¤é¼«ºî¤ÎÊÔ¤ßÊª¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¾®¼Ç¤Ï¡ÖNo.7¡¡¥µ¥Æ¥ó¥ê¥Ü¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥°¡×¤ÈÄÖ¤êà¿·ºîá¤òÈäÏª¡£Âç¤¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤¬2¤ÄÉÕ¤¤¤¿ÀÖ¤¤¥Ð¥Ã¥°¤ò¼ê¤Ë´°À®¤ò´î¤ÖÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã´ïÍÑ¡×¡ÖÊÔ¤ßÊªÆüµ¹¹¿·´ò¤·¤¤¡×¡ÖÊÔ¤ßÊª¥Æ¥¯¤¬¾å¾º¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤·¥»¥ó¥¹¤¢¤ê¤¹¤®¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤è¤¹¤®¤ó¡©¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£