ホロライブ・戌神ころね、独特すぎる映画レビューが話題「逆にどんな映画か気になる」「さすがスターだぜキアヌ」
「ホロライブ」所属のVTuber・戌神ころねさんが、21日までにエックスを更新。自身が観た映画のレビューを投稿すると、ファンから「逆にどんな映画か気になる」などの反響が集まっている。
【写真】作品を観たくなってしまうころねさんの映画レビュー
映画好きでも知られるころねさんは、たびたび鑑賞した映画のレビューをエックスに投稿している。今回彼女は、ファッション業界に渦巻く欲望と狂気を描いたニコラス・ウィンディング・レフン監督の映画『ネオン・デーモン』（2016年製作）を観たことを報告しレビューをポストした。
星はまさかの1つだったが、その理由を「モデルになりたい子が嫉妬等でぐちゃぐちゃになるサスペンス 表現が独特すぎて意味がわからなかった つまらないとかじゃなく意味がわからなかった でもね、こういう雰囲気の映画結構好き キアヌリーブスが出ていたので星一つあげます」と語った。
この投稿を見たファンからは「キアヌ出てなかったら星すらないの草」「さすがスターだぜキアヌ。ただキアヌのスターをもってしても1つか」「ころさんの辛口映画感想ツイ好きすぎる」「ころさんがそう言うなんて逆にどんな映画か気になるしアマプラで観られるみたいだから観てみようかな〜」などの声が上がっている。
引用：「ころねの裏垢」エックス（＠k5r6n3）
