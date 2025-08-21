勢いに乗る若手女子レスラーのギャップを感じさせる斬新ヘアスタイルが話題に。“ダブルお団子ヘア”を披露してファンを歓喜させている。

【映像】“元体操”美女、可愛すぎる「ツインお団子ヘア」

注目を集めているのはWWEの第3勢力「NXT」で活躍するソル・ルカ。サーファーとしても活躍しつつ、元体操選手という経歴をフル活用して抜群な身体能力で豪快な技を繰り出す若手女子レスラーだ。現在人気急上昇中の注目株で、先日にはNXT女子北米王座を戴冠している。

そんなルカが自身の『X』を更新。前髪を残してお団子を2つ作ったヘアスタイルを披露。普段のストレートのロングヘアスタイルとは打って変わってのビジュアルを公開した。

この美貌と髪型にファンは「相変わらず美人すぎる」「お団子作るとめっちゃ雰囲気変わるな」「クマさん耳が付いたみたいでかわいい」といったコメントが集まった。

個人としての活躍はもちろん、“凶暴キャラ”女子のザリアとタッグを組む「ザルーカ」としても印象的な活躍を見せている彼女。NXT女子北米王座の在位日数も100日を超え、ますます人気に拍車がかかっている。

