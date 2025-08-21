元乃木坂46・与田祐希ら“3期生トリオ”でライブ観覧 「仲良し」「3期大好き」と反響
元乃木坂46の与田祐希が19日、自身のインスタグラムを更新。大園桃子、佐藤楓と共に「乃木坂46 真夏の全国ツアー2025」香川公演を観覧したことを報告し、ファンから反響を集めている。
【写真】乃木坂46香川公演を観覧した与田祐希、大園桃子、佐藤楓
与田は「夏休み」とコメントを添え、16日・17日にあなぶきアリーナ香川で行われた「乃木坂46 真夏の全国ツアー2025」香川公演を観覧したことを報告。ペンライトを手にする3人の写真や、ライブ中に声援を送る動画を公開した。
また、大園も自身のインスタグラムで「頑張るみんなを見に香川に 可愛いすぎるみんな。頑張ってて毎回感動です」と投稿し、「ライブも観光も楽しかった！ 夏の思い出ダネ」と振り返った。
3人は乃木坂46の3期生として共に活動した仲間。今回の投稿ではライブ観覧の様子に加え、香川名物のうどんを味わう姿も披露されており、ファンからは「卒業しても、集まってライブを観に行くの素晴らしい」「仲良し3人組で乃木坂コンサート鑑賞からの香川満喫！」「3期大好き」といったコメントが寄せられている。
引用：「与田祐希」インスタグラム（＠yodayuuki_oimo）、「大園桃子」（＠o.momoko_official）
