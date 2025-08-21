お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史さんは8月21日、自身のInstagramを更新。タレントのスザンヌさんと再会したことを報告しました。（サムネイル画像出典：藤本敏史さん公式Instagramより）

お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史さんは8月21日、自身のInstagramを更新。タレントのスザンヌさんと再会したことを報告し、ツーショットを公開しました。

「変わらず仲がいいおふたり」

藤本さんは「スザンヌに会えたっ！」と報告し、1枚の写真を投稿。楽しそうな表情の藤本さんと満面の笑みを浮かべたスザンヌさんのツーショットです。「わざわざロケ先まで会いに来てくれた！　ひっさしぶりに会えて嬉し過ぎた！」と、久々の再会だったことも伝えています。

この投稿に、スザンヌさんは「ちんぷんかんぷーん！ のところ　ロケ先にお邪魔してすいませんでした　お会い出来て最高に嬉しかったです！ また熊本でお待ちしております！」と反応。また、ファンからは「ヘキサゴンを思い出す〜」「めっちゃ世代やから思い出す」「変わらず仲がいいおふたり」「スザンヌ顔ちっちゃ！」などの声が寄せられました。

過去には芸人仲間とのプライベートショットを公開

5月22日の投稿では、お笑いコンビ・ラランドのサーヤさんら芸人仲間とのプライベートショットを公開した藤本さん。東京ディズニーシーを満喫する姿に「みんな仲良しで楽しそう」「楽しそうなフジモンが可愛すぎる」といった反響が寄せられていました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)