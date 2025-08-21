Æà½ïàÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êá¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤ÎÀ¼¡¡ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥ÈÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÈ±¤¬Ã»¤¤Æà½ï¤Á¤ã¤ó¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÎÀ¼
¶âÈ±¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ë¡ª
¡¡½÷Í¥¤ÎÆà½ï(30)¡áÊ¡²¬»Ô½Ð¿È¡á¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö6·î¡Ä7·î¡Äµ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð8·î¡ª°áÁõ¤È¶¦¤Ë¤³¤³ºÇ¶á¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Ç¥µ¥¦¥ÊÆþ¤Ã¤¿¸å¤Î°ìËç¤¬Ê¶¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡¡¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥Éµ¤Ï¤Þ¤¿¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¥Ë¥Î¤Ê¤Î¤Ë¤Ç¤Î½é»Ê²ñ¤Ï¤·¤º¤Á¤ã¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¼«¿È¤Î¶á±Æ¤òÊ£¿ôËç¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¡¼¤ÎÆà½ï¤Á¤ã¤ó¡¡Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡¡¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÈ±¤¬Ã»¤¤Æà½ï¤Á¤ã¤ó¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤·»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æà½ï¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÈ¾Ê¬¡¢ÀÄ¤¤¡£¡×(18Ç¯¡¢NHK)¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Îë°¦¤Î¿ÆÍ§¡¦ºÚÀ¸Ìò¤ò±é¤¸ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¤½¤Î¸å¤â¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈÖ¤Ç¤¹¡×(2019Ç¯¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤ä¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡×(23Ç¯¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£