2025年8月22日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年8月22日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
人をアテにしすぎると後悔しそう。自力で解決を目指してみて。
11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
人間関係に疲れ気味。今日はゆっくりリラックスしよう。
10位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
人への思いやりを意識すると◎。相手の顔色や態度から察してあげて。
9位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
霊感めいたパワーがある日。自分の将来を占ってみよう。
8位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
人の輪の中心にいられる日。パーティーを開くなら今日が正解！
7位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
他人の都合に振り回されそう。はっきり「イヤ」と言ってもOK。
6位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
倹約精神が目覚めそう。お金の使い方を再検討すると◎。
5位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
あなたの方法を人に押し付けないこと。反感を買う原因に……。
4位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
昔の友人に連絡しよう。思いもよらない好情報をゲットできそう。
3位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
忙しくても中休みを。のびのび過ごすと運気は上昇！
2位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
高級品を買うなら今日が◎。ただし出費は覚悟して。
1位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
好調ながら安物買いには注意。品質をよく確かめて。
