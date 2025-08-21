「ブランドバッグみたい！」小芝風花、手作り編みバッグに称賛の声！ 「めっちゃ器用ですごすぎます」
俳優の小芝風花さんは8月21日、自身のInstagramを更新。手作りした編みバッグを披露し、クオリティーの高さに反響が寄せられました。
【写真】手作り編みバッグを披露する小芝風花
コメントでは、「編み物できちゃう風花ちゃん本当に素敵」「仕上がりに満足そうな笑顔もたまりません」「器用やしセンスいいしさすが風花ちゃん！」「やばいかわいいすごい天才」「めっちゃ器用ですごすぎます」「手作りとは思えんクオリティー」「うわ〜ブランドバッグみたい！」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
【写真】手作り編みバッグを披露する小芝風花
「手作りとは思えんクオリティ」小芝さんは、「サテンリボンのバッグ」とつづり、5枚の写真を投稿。持ち手の両サイドにサテンリボンが付けられた真っ赤なバッグを持ったソロショットです。小芝さんはボーダートップスとジーンズを着用しています。「［編み物日記 No.7］」とあるように、バッグは小芝さん自身が編んで製作したもののようで、クオリティーの高さに圧倒されます。1枚目は、両手でバッグを持った小芝さんが満面の笑みを浮かべており、はじけるような笑顔がかわいらしいです。
過去にも編み物作品を披露6月13日には動画を投稿した小芝さん。動画冒頭では実際に編み物をしている姿を披露しました。その後、手作りした数種類のピクミンモチーフの帽子を被り、それぞれのピクミンになりきり演技をしています。今後の編み物作品の発表が楽しみですね。
(文:熱帯夜)