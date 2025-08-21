フィギュアスケーター・高橋大輔さんが、フィギュアの男女ペアに関する驚きの“見方”を明かした。

２１日、木曜レギュラーを務めるフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）に出演。この日はゲストに村元哉中さんと荒川静香さんを迎えた。村元さんは、高橋さんとアイスダンスの“かなだい”カップルを組み、世界選手権で日本勢過去最高タイの１１位に入るなど活躍。元パートナーだ。

「男女ペア すぐに恋愛に発展しちゃうっぽい」という質問を発端に、男女ペアの恋愛感情に関する話題に。村元さんは「違うカップルの子と付き合ってる」という場合もあると明かし、高橋さんが「スイッチね」とうなずく。男女ペアの一方が、別の男女ペアの異性と交際しているパターンもあるという。村元さんが「ここのペアとペアがいるけど、この子はここと付き合ってるとか、そういうこともあります」と、複雑な関係を説明した。

神田愛花アナは「嫉妬の対象になっちゃいますか？」とたずねると、村元さんは「どうなんですかね…ならない気がしますね」と言い、高橋さんも「ならないですね」と同意。気になる神田アナが「オリンピックでペア見てる時に、見分け方ってあります？」と質問。スタジオは笑いに包まれ、高橋さんは「終わった後…」と話し始めると、村元さんも「終わった後！」と即同意。高橋さんは「（演技が）終わった瞬間とかね。ポーズ取って、終わった瞬間の、ハグしたりとか。ハグの感じが。フレンドなハグと、付き合ってるハグは違う」と説明。村元さんが「チューしたりするチームもあるもんね」とうなずいた。

司会の「ハライチ」岩井勇気は「だって、ここ（２人は）組んでたわけでしょう？」と当時についてたずねると、高橋さんは「ハグとかもします」。「ハライチ」澤部佑が「（恋愛関係かどうか）言われるでしょ？」と聞くと、村元さんは「言われたけど、全然…」。高橋さんも「違いますよね」と否定した。すかさず神田アナが「え、それは、好きにならなかった理由は何なんですか？」と単刀直入にたずねると、スタジオは大爆笑。澤部は「踏み込む〜！」と笑った。村元さんは「人間としてはリスペクトしてるし、大好きだったけど、恋愛感情は全くないですし」。高橋さんも「お互いにないですね」と話した。村元さんはその理由について「（高橋さんは）レジェンドというか、雲の上の存在の方だったので。そもそもが…『大ちゃん（ハート）』みたいな感じにはならなかったですね」と、尊敬する気持ちの方が大きいと語った。