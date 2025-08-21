3月末に8年間務めた『Nスタ』（TBS系）を卒業したホラン千秋。その翌月には、トレードマークの黒髪ショートカットから一転、金髪へ変身して話題を呼んだが、まさか今度は腕にタトゥー？！

8月11日、『ラヴィット!』（同）に出演したホランの“変化”に注目が集まっている。

「この日、ホランさんは『LAEMUSE』のリボンがあしらわれた黒のノースリーブに『katrin_tokyo』のグレーのパンツ姿で現れました。一見、何の問題もなく思えますが、引きで見ると、両腕にタトゥーが入っているように見えたのです。

その原因は、ノースリーブの下に着たシアー素材のベージュの長袖が肌に同化していたことで、いくつかある黒色のワンポイントがタトゥーに見えたためです」（スタイリスト）

優等生キャスターのタトゥー疑惑に、Xはわいた。

《ホラン千秋､腕にタトゥー入ってるのかと思った》

《びっくりした、とうとうタトゥー入れてんのかと思ったホラン千秋》

《ホラン千秋腕のタトゥーみたいなのすごいなって思ったらよく見たら肌色の服だった》

アーティストを中心に、タトゥーを入れている人は増えているものの、地上波で受け入れられるのはまだ難しいと芸能ジャーナリストは語る。

「タトゥーはファッションと同様、個性のひとつとして認められつつありますが、反社会的勢力とのつながりを連想させることから、利用を断っているプールや温泉施設がほとんどです。

それはテレビでも同じで、かつて王道アイドルとして活動していた元King ＆ Princeの岩橋玄樹さんは、肩から腕までびっしりとタトゥーを入れている様子をInstagramに投稿していますが、15日に7年ぶりとなるバラエティ番組『酒のツマミになる話』（フジテレビ系）に出演した際は、夏でも長袖でタトゥーを隠して登場しました。

一方、老若男女に人気が高い歌手のあいみょんさんは、8月発売の雑誌『GINZA』の表紙を飾り、左腕に施されたタトゥーをそのまま披露しました。その後も自身のInstagramでたびたびタトゥー姿を投稿しており、本人には隠すつもりがないと思われます。しかし、やはり拒否反応を示した人々も多く、一部では『がっかりした』と落胆するファンもいるようです。

ホランさんについては、そう見えたに過ぎなかったわけですが、キャスターを務めた優等生のイメージが強い分、より騒がれてしまったのでしょう。海外では当たり前のタトゥー文化が日本に浸透するまでには、まだ時間がかかりそうです」

先入観というものはなかなか拭えないものだ。