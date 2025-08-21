「かっこよすぎて声出た」「息止まった」伊東純也のヘンク公式ウェア姿にファン歓喜！「移動着、おしゃれ」
伊東純也が復帰したヘンクは８月21日、ヨーロッパリーグのプレーオフ第１レグで、ポーランドのレフ・ポズナンとアウェーで対戦する。
ヘンクの公式SNSは20日、公式ウェアを着用して敵地へ移動するチームの様子を写真で公開した。
すると、白いTシャツに紺のジャケットを羽織った伊東の姿に、ファンから次のようなコメントが寄せられた。
「移動着、おしゃれ」
「かっこよすぎる！」
「ITO COOL！」
「かっっっっこよ…！！！！」
「伏し目純也くんかっこよ過ぎて、息止まった」
「かっこよすぎて声出た」
15日のリーベン戦で79分から途中出場した伊東。レフ・ポズナン戦でスタメン出場はあるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
