女優の石田ひかり（５３）が２１日、自身のインスタグラムを更新し、懐かしの共演者とのプライベートショットを公開した。

「ひかりんごの夏休みもラストスパート。すっかり『ご飯食べ』の楽しさに目覚めまして自由を満喫しております」と近況を明かした石田。「二人で何度考えても『悪女』以来、３３年ぶりであろう再会。渡辺満里奈ちゃんとごはん食べ！」と伝え、１９９２年放送のドラマ「悪女（わる）」で共演したタレントの渡辺満里奈と飲食店のカウンターで並んで座る２ショットをアップした。

「デビューして４０年。嫌なことは何ひとつさせられなかった、本当に大事にしてもらったと言う満里奈ちゃん。スタッフの皆さんの愛、そして満里奈ちゃんのお人柄の証明。素晴らしい事です。わたし感動しました」と再会を楽しんだことを報告。そして「２枚目は、満里奈ちゃんと私の身体の大きさがあまりに違いすぎておかしいので載せますｗ 写真って大事ですね」と別カットの２ショットを添えた。

この投稿に「３３年ぶりの再会とは！」「お二人とも素敵な笑顔ー」「ツーショットに感動ですー」「美女２人」「ふたりともいまも可愛らしいし、素敵に歳を重ねてますね」「悪女コンビだ〜」などと感激の声が寄せられていた。