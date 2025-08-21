大谷翔平 メジャー通算1000試合出場も4回5失点で今季初黒星 右太ももに打球直撃のアクシデントも



大谷翔平（c）SANKEI

＜2025年8月20日(日本時間21日)コロラド・ロッキーズ対ロサンゼルス・ドジャース対＠クアーズ・フィールド＞

【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁

ドジャースの大谷翔平投手(31)が、敵地で行われたロッキーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場、投手としては4回66球を投げて9安打5失点で今季初黒星を喫し、打者としては2打数1安打、1四球だった。

4回には打球が右太ももを直撃するアクシデントもあり、予定されていた5回のマウンドには上がらず、8回の第4打席には代打を送られた。

4回、1点を失い、なお1死二・三塁の場面。8番アルシアが弾き返した強烈な打球が、大谷の右脚を直撃した。

一塁ファールラインの外まで打球を追いかけたが、もうどこにも投げられない。プレーが止まると右太ももを抑え、痛みに顔を歪めた。

ロバーツ監督、トレーナーらがマウンドに駆けつけるも、大谷は続投。2死一・三塁となった後、1番フリーマンにも右前適時打を浴び、この回3失点。まさかの5連打を含む6安打を集中された。

被安打9はメジャーワーストタイ。2回にも3安打と犠飛で2点を失っており、またも5回を投げ切ることができずに5失点と試合を作れなかった。

直撃した右足太ももの状態について大谷は「今の段階では大丈夫なんじゃないかなとは思っていますし、しっかりケアをして通常の状態に早く戻れるように努めたいなと思っています」と説明。

そして「チームに申し訳ないですし、ただただ自分の投球に不満があるというか、情けないなという投球内容だったかな、と思います」投球を振り返った。

初回先頭で初球を右翼線に弾き返す二塁打で出塁。得点にはならなかったものの、その裏のロッキーズの攻撃を三者凡退に抑える好スタートを切った。

しかしこの日はストレートが66球中わずか9球と圧倒的に少なく、スイーパー、スライダーがほぼ5割と極端な配球。最高速は99.1マイル(約159.5キロ)で、160キロ台は1球もなく、若手主体のロッキーズ打線の勢いを止めることができなかった。

この点について「真っすぐがカットぎみに動いていたので、真っすぐがいい感覚で動いていない中、ウィル(スミス捕手)がスライダー系の方がよいのではないのかなと判断した中で、スライダーの要求が多かったのかなと思っています」と大谷。

さらに「前回に引き続き、自分の中でコーナーを狙っている球が真ん中に集まってしまう傾向があるので、そこは反省点だと思っています」と制球の課題を口にした。

「今日はショーヘイのベストの状況ではなかったね。ストレートはいつもの威力がなかったし、変化球もキレが足りなかった。交代の主な理由は、張りと腫れが出てきていたからだ。

太ももに直撃したが、ひざではなかったのは幸いだった。試合が進むにつれて固くなると思ったので交代させた」。ロバーツ監督は、打撲箇所が太ももということで安堵の表情を浮かべていた。

大谷はメジャー通算1000試合出場の記念すべき試合を白星で飾ることはできなかった。

キング争いで並んでいたシュワーバー(フィリーズ)が45号を放ち、再び1本差をつけられた。地区優勝を争う2位パドレスが勝って1ゲーム差と最接近を許すなど日々状況が変わる中、明日21日(同22日)大谷は今季初の休養日なる。

「太ももの打撲なのでそれほど深刻ではないと思う。明日(大谷は)もともと休養の予定だったので、金曜は出場できると自信を持っている」と指揮官。

チームは地区ダントツの最下位ロッキーズに1勝2敗。チーム一丸でタイに持ち込み、22日(同23日)から始まるパドレスとの直接対決3連戦に臨みたいところだ。

テレ東リアライブ編集部





