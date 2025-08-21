「ロッテ−楽天」（２１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ロッテが山口のこの日２本目の本塁打で突き放した。１点リードの四回無死一塁、滝中の真ん中に入る１３４キロのフォークを、左中間スタンドに運ぶ６号２ランとした。

「しっかり捉えることができて良かったです」とコメントした。

山口は２試合連続で４番・ＤＨでスタメン出場。初回は２死三塁から左越え先制２ランを放ち、自身初となる３試合連続本塁打。前夜は最終打席で決勝３ランを放っており、試合をまたいで３打席連続本塁打となった。

この日プロ初先発の吉川に先制パンチで援護射撃し、「ヨシ君（吉川）とはファームで一緒に頑張っていたのでなんとか勝ちを付けてあげたいし、初回も良いピッチングしていたのでなんとか先に点を取ってあげたかった。ちょっと緊張もしていたように見えたので点を取ってあげれて良かったし、もうちょっと点を取ってヨシ君に勝ちを付けれるように頑張ります」と話していたが、予告通りとなった。

山口は試合のない１８日に２５歳の誕生日を迎えて以来、全３試合で本塁打。３戦４発、３試合連続と絶好調だ。