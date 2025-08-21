“感謝の気持ち”踏みにじる行為に店長ショック レストランの“チップボックス”を盗む人物…順番待ちの客が追跡も見失う 東京・渋谷区
本場・アメリカのハンバーガーが味わえる東京・渋谷区のレストランで目撃されたのは店内に入るや否やレジ前に置かれた何かをパッと持ち去る人物。
人目を盗む“チップドロボー”の瞬間です。
誰も気づいていないと思いきや順番待ちしていた他の客が泥棒を追跡！その結末は…。
事件が発生したのは来店客で混み合うランチ時。
この日もひっきりなしに客が入れ替わっていく中、フードをかぶりマスクをした人物が店に現れます。
メニューを見ながら店内をちらちら。
スタッフが客を店の奥へと案内した次の瞬間チップボックスを持ち出したのでした。
しかし、悪事は必ず誰かが見ています。
順番待ちをしていた客が立ち上がり泥棒が逃げた方向を見るととっさにダッシュ。
「シーウルフダイナー」・店長：
（お客さんが）気づいてくれて追いかけてくれた。見失っちゃった。
その後、戻ってきた客がスタッフに報告したことで事件が発覚。
チップは店側の売り上げの一部ですが利用客の感謝の気持ちでもあります。
「シーウルフダイナー」・店長：
来てくれたお客さんが入れているものであって（その気持ちを）踏みにじっている行動なのでショックです。
警察は窃盗事件としてチップ泥棒の行方を追っています。