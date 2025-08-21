『ボイプラ2』イ・リオ、まさかのランクダウンか 盟友・サンウォンの涙も 第6話今夜放送
グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（通称：ボイプラ2）の第6話が、きょう21日に放送される。
【番組カット】涙の理由は…？イ・リオの盟友・サンウォン
『BOYS II PLANET』は、ZEROBASEONEが誕生した『BOYS PLANET』をはじめ、『BOYS PLANET』の前身とも言えるKep1erが誕生した『Girls Planet 999：少女祭典』や、ENHYPENが誕生した『I-LAND』、iznaが誕生した『I-LAND2』など数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフの最新プロジェクトとなる。KとCの2つのプラネットからスタートし、第3話でKとCの練習生たちが合流した。日本では、ABEMAにて日韓同時・国内独占無料放送されている。
第6話では「第1回生存者発表式」で生存した48人の練習生が、ユニットに分かれて人気K-POP楽曲を披露し競う「階級争奪ポジションバトル」がスタート。人数がぐっと絞られ、デビューに近づき始め、今まで以上にハイレベルなステージパフォーマンスを求められる。
しかし、BTSやTOMORROW X TOGETHERが所属するBIGHIT MUSICの練習生グループ・Trainee Aの元メンバーで、最高ランクのオールスターランクを維持するイ・リオらがいるユニットは「2スターの方がいい」と中間評価でマスターから厳しいコメントを受ける場面が映し出されるなど波乱の展開に。さらに、日本人練習生のマサト、センにも危機が訪れる。
そしていざ始まった「階級争奪ポジションバトル」では、会場に駆けつけたファンが大熱狂するほどの盛り上がりを見せる。しかし、ステージ後の結果発表でモニターに映し出されたのは「イ・リオ 2スター」という表示だった。まさかのランクダウンに練習生たちは呆然となる。予告映像では、Trainee A時代からの盟友であり、リオと同じくオールスターランクのイ・サンウォンが涙を流している姿が映し出されている。
