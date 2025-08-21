静岡県伊東市の田久保市長がSNSでメガソーラーの建設計画について言及し、「前市長は事業を前進させています」などと書き込みました。これに対し、前の市長、小野達也さんは、「事実確認を怠っている」と強く否定しています。

【写真を見る】田久保真紀市長がSNSで”メガソーラー計画”に言及 矛先の前市長「事実確認怠る」と批判=静岡・伊東市

報道陣に対して言葉を発することがめっきり減った田久保市長。一方で、活発なのがSNSでの発信です。8月20日は「メガソーラー建設計画」について触れました。田久保市長は自身のSNSに「前市長は事業者と秘密裏に確約書を結んだ後、事業を前進させています」と投稿しました。

静岡県伊東市の八幡野地区では山林を伐採して、ソーラーパネルを設置するメガソーラー事業が計画され、2018年に着工していました。しかし、地域住民から景観の悪化や土砂災害を心配する声が相次ぐなど大きな問題に発展。

＜田久保真紀氏（当時）＞

「住民が反対するメガソーラーはいりません」

この時、田久保市長は建設を反対する団体の中心メンバーでした。

＜伊東市 小野達也市長（当時）＞

「（工事を許可した場合）市の対応として合理性を欠く」

市はその後、工事を進めるうえで必要な「河川占用許可」を不許可に。事業は事実上の停止に追い込まれ、今も工事はストップしたままです。

こうした背景がある中、田久保市長は8月20日、SNSで「前市長が事業者と秘密裏に確約書を結んだ後、事業を前進させています」などと投稿しました。これに対し、当時市長として不許可の判断を下した小野達也・前市長は「事実の裏付けがない」と強く否定しました。

＜小野達也前伊東市長＞

「私もどうしてもこの事業は止めたいという気持ちで当時から進めておりましたので、いまそのようなことを言われるのはいかがなものかなと感じております。今でもですね、建設部などに当時のメンバーがいる中で、事実関係の確認は必ず取れますので、それを怠ったということになりますので、一方的な発信ということは言えるんではないか。伊東市の一番の責任を負う立場なので、記者会見なり、あるいは議会などに対しても正式に話をするのが市長の務めだと思う」

辞職の意向の撤回や、卒業証書の提出拒否などその言動に批判が集まる田久保市長。SNSでの発信も不信感につながり、信頼の回復は長い道のりとなりそうです。