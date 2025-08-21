松山ケンイチ、『リンダ リンダ リンダ』4Kデジタルリマスター版のイベントにサプライズで登場 20年前の告白シーンを再現
俳優のペ・ドゥナ（45）、前田亜季（40）、香椎由宇（38）、関根史織（Base Ball Bear／48）、山下敦弘監督（48）が21日、都内で行われた青春映画『リンダ リンダ リンダ』4Kデジタルリマスター版（22日公開）の公開前夜祭舞台あいさつに登壇した。
【写真】サプライズ登場に抱き合う松山ケンイチ＆ペ・ドゥナ
メインキャスト4人がをそろうのは20年ぶり。思い出話に花を咲かせた。そんな中、終盤にサプライズが。榎原裕作を演じた松山ケンイチ（40）が登場。ペ・ドゥナに「アニョハセヨ」とさいさつ。その後、ペ・ドゥナ演じるソンに告白するシーンを再現。松山は「20年ぶりに告白再現してみたんですけど？」と確認すると、山下監督は「OKです。何も変わらず」としていた。ペ・ドゥナは「とてもうれしいサプライズでした。先ほどのシーンは、私がこの映画の中で大好きなシーンの1つです。松山さんがそのシーンを再現してくださってうれしかったです」と笑顔を見せていた。ねだられてソンになりきったペ・ドゥナは「嫌いじゃないけど好きじゃない」と劇中再現で告白の返事をし、松山は「すっごいうれしいです！」と満面の笑みだった。
公開から20年経っても色あせず、世界中にファンを増やし続ける珠玉の青春映画『リンダ リンダ リンダ』。熱い想いは海を越え、アメリカでは本作タイトルにインスパイアされたバンドTHE LINDA LINDASが誕生した。
韓国だけでなく、世界で活躍する俳優ペ・ドゥナが歌う、たどたどしくも心に響くブルーハーツの名曲たち、実際にドラムとギターに挑んだ前田亜季と香椎由宇のひたむきなたたずまい、演技初挑戦ながら渡り合った本職ミュージシャンの関根史織（Base Ball Bear）。このコンビネーションを奇跡的な作品にまとめ上げたのは当時弱冠28歳だった山下敦弘監督。4Kデジタルリマスター版では、35mmフィルムの質感は残しながらも、細部をクリアに。誰もが心に抱く青春の記憶がより一層鮮やかに胸に迫る。
【写真】サプライズ登場に抱き合う松山ケンイチ＆ペ・ドゥナ
メインキャスト4人がをそろうのは20年ぶり。思い出話に花を咲かせた。そんな中、終盤にサプライズが。榎原裕作を演じた松山ケンイチ（40）が登場。ペ・ドゥナに「アニョハセヨ」とさいさつ。その後、ペ・ドゥナ演じるソンに告白するシーンを再現。松山は「20年ぶりに告白再現してみたんですけど？」と確認すると、山下監督は「OKです。何も変わらず」としていた。ペ・ドゥナは「とてもうれしいサプライズでした。先ほどのシーンは、私がこの映画の中で大好きなシーンの1つです。松山さんがそのシーンを再現してくださってうれしかったです」と笑顔を見せていた。ねだられてソンになりきったペ・ドゥナは「嫌いじゃないけど好きじゃない」と劇中再現で告白の返事をし、松山は「すっごいうれしいです！」と満面の笑みだった。
韓国だけでなく、世界で活躍する俳優ペ・ドゥナが歌う、たどたどしくも心に響くブルーハーツの名曲たち、実際にドラムとギターに挑んだ前田亜季と香椎由宇のひたむきなたたずまい、演技初挑戦ながら渡り合った本職ミュージシャンの関根史織（Base Ball Bear）。このコンビネーションを奇跡的な作品にまとめ上げたのは当時弱冠28歳だった山下敦弘監督。4Kデジタルリマスター版では、35mmフィルムの質感は残しながらも、細部をクリアに。誰もが心に抱く青春の記憶がより一層鮮やかに胸に迫る。