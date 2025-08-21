ホラン千秋が、13日放送の「あちこちオードリー」に登場し、『Nスタ』卒業後の“噂”について軽妙に語った。8年間務めた報道番組を今年3月で卒業した彼女には、周囲から「選挙に出るのでは？」という声が多く寄せられたという。番組の「自作自演占い」でその質問が飛び出すと、「何で分かったの？ ちょうどうんざりしてたところ」と笑顔で返し、スタジオの笑いを誘った。

ホランによれば、帯番組を降板するのは一大事と見られるため、「結婚か妊娠か女優転身か、はたまた選挙か」といった憶測が絶えなかったという。しかし実際はどれも事実ではなく、「本当に何もない」ときっぱり。3カ月経った今も変わらず、都議選にも参院選にも出なかったことを強調した。髪を金髪に変えたことについても、「選挙に出るやつが金髪にしないから」とユーモラスに付け加えた。

番組内では、オードリーの若林正恭から「国民民主から出そう」などと冗談を飛ばされ、平成ノブシコブシの吉村崇からは「選挙に出る体格」と茶化される場面も。本人は「どういうこと？ 太ったってこと？」と即座にツッコミを入れ、さらに笑いを広げた。