大谷翔平 先発登板も打球直撃のアクシデント 4回5失点の内容に「情けないなという投球内容だった」



大谷翔平 PHOTO:Getty Images

＜2025年8月20日(日本時間21日)コロラド・ロッキーズ対ロサンゼルス・ドジャース対＠クアーズ・フィールド＞

【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁

ドジャースの大谷翔平投手(31)が、敵地で行われたロッキーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場、投手としては4回66球を投げて9安打5失点で今季初黒星を喫し、打者としては2打数1安打、1四球だった。

4回には打球が右太ももを直撃するアクシデントもあり、予定されていた5回のマウンドには上がらず、8回の第4打席には代打を送られた。

4回、1点を失い、なお1死二・三塁の場面。8番アルシアが弾き返した強烈な打球が、大谷の右脚を直撃した。

一塁ファールラインの外まで打球を追いかけたが、もうどこにも投げられない。プレーが止まると右太ももを抑え、痛みに顔を歪めた。

ロバーツ監督、トレーナーらがマウンドに駆けつけるも、大谷は続投。2死一・三塁となった後、1番フリーマンにも右前適時打を浴び、この回3失点。まさかの5連打を含む6安打を集中された。

被安打9はメジャーワーストタイ。2回にも3安打と犠飛で2点を失っており、またも5回を投げ切ることができずに5失点と試合を作れなかった。

初回先頭で初球を右翼線に弾き返す二塁打で出塁。得点にはならなかったものの、その裏のロッキーズの攻撃を三者凡退に抑える好スタートを切った。

しかしこの日はストレートが66球中わずか9球と圧倒的に少なく、スイーパー、スライダーがほぼ5割と極端な配球。最高速は99.1マイル(約159.5キロ)で、160キロ台は1球もなく、若手主体のロッキーズ打線の勢いを止めることができなかった。

「今日はショーヘイのベストの状況ではなかったね。ストレートはいつもの威力がなかったし、変化球もキレが足りなかった。交代の主な理由は、張りと腫れが出てきていたからだ。

太ももに直撃したが、ひざではなかったのは幸いだった。試合が進むにつれて固くなると思ったので交代させた」。ロバーツ監督は、打撲箇所が太ももということで安堵の表情を浮かべていた。

大谷はメジャー通算1000試合出場の記念すべき試合を白星で飾ることはできなかった。

キング争いで並んでいたシュワーバー(フィリーズ)が45号を放ち、再び1本差をつけられた。地区優勝を争う2位パドレスが勝って1ゲーム差と最接近を許すなど日々状況が変わる中、明日21日(同22日)大谷は今季初の休養日なる。

「太ももの打撲なのでそれほど深刻ではないと思う。明日(大谷は)もともと休養の予定だったので、金曜は出場できると自信を持っている」と指揮官。

チームは地区ダントツの最下位ロッキーズに1勝2敗。チーム一丸でタイに持ち込み、22日(同23日)から始まるパドレスとの直接対決3連戦に臨みたいところだ。

＜大谷翔平投手 一問一答＞

――右足の太ももの状態は？

今の段階では大丈夫なんじゃないかなとは思っていますし、しっかりケアをして、通常の状態に早く戻れるようには努めたいなとは思っています。

――22日金曜日のパドレス戦では打線に戻れそうですか？

そうですね、そのために今のケアもそうですけど、明日もしっかりケアをして。

さっきも言いましたけど、通常の状態に早く戻れるように努めたいなと思います。

――今日の登板を振り返って下さい。

チームに申し訳ないですし、ただただ自分の投球に不満があるというか、情けないなという投球内容だったかなと思います。

――そこまで深刻な怪我にならなくて安心していますか？

ひざではなかったので、最悪のシチュエーションではなかったと思っています。

しっかりと明日以降、経過を観察しながらやりたいなと思っています。

――クアーズ・フィールドの標高の高さ（およそ1600メートル）は影響しましたか？

そこはもうブルペンで確認しながら、ボールが動かないというのはしっかりと理解しながらマウンドには上がっているので、もちろん言い訳にはならないかなとは思います。

次ここで投げる機会があった時に、今日の経験というのをしっかり次に生かせるようにまずしっかりと反省したいなとは思っています。

――体への影響はありましたか？

いや、特にそこは感じないというか、ただただ自分の投球内容として、ゲームの中で思うようにいかないときに、1つでも2つでも工夫できるところがもう少し増えるといいのかなと思います。

術後のリハビリの過程でイニングが増えていく中で、もう少し先発投手としてそういう引き出しが出てくればもう少し違う結果になってくるのかなとは思います。

――打線が相手先発ゴードンに手こずりましたが？

ほかの人の打席がどうだったかは詳しくは話せないですけど、僕の打席ではまっすぐはもちろんよかったと思うし、コースにしっかり投げていたと思うので。

粘り強いしっかりとしたピッチングをしてたんじゃないかなと思います。

ーー高地でボールが動かない中で、スライダー系の球が多かった要因を教えて下さい。

真っ直ぐがカット気味に動いていたので、真っ直ぐがいい感覚が出ていない中で、ウィル（スミス捕手）がスライダー系の方が良いのではないのかなと判断した中で、スライダーの要求が多かったのかなと思っています。

真っ直ぐの動き方がよくなかった中でも、スポットをしっかりと投げることで、もう少し活かせる場面もあったのかなと。

前回に引き続き、モニアックの打席もそうでしたけど、自分の中でコーナーを狙っている球が真ん中に集まってしまう傾向があるので、そこは反省点かなと思っています。

ーーイニングが増えていく中で、しっくりこない部分はありますか？

それはないですね。初回から同じような球の変化の感じだったので、とくに体力面でというのはないですし。

前回もそうでしたけど、回を重ねていくごとに球速が落ちていくこともなかったので、全体的に回が伸びてきたからというよりかは、自分の動き方であったりとか、感覚の違いによって、甘い球がいったときにヒットになる。

それはサンプルが多い方がヒットになる回数は増えていくので、そういう球がヒットになることが多くなっているのかなと思います。

テレ東リアライブ編集部





大谷翔平 ペラペラ英語スピーチ！会見でも全米に衝撃！？



ロバーツ監督 大谷とジャッジ どちらが優れた打者だと思う？の問いに......

韓国キム・ヘソン 大谷翔平について「正直、今でもちょっと緊張する。だって彼は本当に大スターだから」

