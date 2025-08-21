自民党県連は、参議院選挙の富山選挙区で現職候補が敗れたことを受けて、きのうから県内各支部との意見交換を行いました。

きょうは、富山市や魚津市など県東部の支部の意見を聞きました。



このうち、旧富山市の県第一選挙区支部の意見交換会は自由民主会館で開かれ、県連の宮本幹事長のほか支部の幹部や県議が出席しました。



先月の参院選では、大票田の富山市で自民党公認の堂故茂さんが国民民主党の庭田幸恵さんに2万票あまりの差をつけられ落選の大きな要因となりました。





会合は冒頭以外非公開で、参院選の敗因などについて意見を交わしたということです。

自民富山市連 中川忠昭支部長

「若い世代に届く言葉、所得の問題や減税の問題、消費税の問題、そういうことが自民党としてなかなか明確に政策として届く言葉がなかったんじゃないかと、これも敗因ではないかと」



衆議院富山1区の田畑議員の無断・架空の党員登録問題がどの程度、影響したかという質問に対してはーー。



自民富山市連 中川忠明支部長

「有権者にどれだけ影響したか、計算はできないが、（影響は）かなりあるだろうと私は思います」



意見交換会は午後には県東部の支部でも行われました。

自民党県連 宮本幹事長

「従来通りの責任政党として云々ということだけではなくて、若い世代がこの国にどう希望を持てるような政策を自民党が打ち出していけるのかが問われているのかなと」



県連は、来月には職域支部からも意見を聞く予定です。