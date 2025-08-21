秋田朝日放送

仙北市や県北部を中心に降った記録的な大雨で各地で被害が出ています。仙北市では２１日も１世帯が孤立し一部地域で断水も続いています。

２０日桧木内川が氾濫した仙北市では、２１日午前まで上桧木内地区に警戒レベル５の「緊急安全確保」が出されました。仙北市上桧木内地区の1世帯3人が孤立状態となっていて、市によると２１日も流木で通れない道路があるとして復旧作業が続いています。４８時間雨量は仙北市桧木内で観測史上最大の３１９ミリを記録しました。大館市でも４８時間で２０８．５ミリという観測史上最大の雨を観測。北秋田市比立内は２１８．５ミリで、８月の観測史上最大となりました。北秋田市では広範囲にわたって田んぼが水に浸かり、秋の収穫の時期を前に農家からは不安の声が聞かれました。交通機関にも影響が出ました。ＪＲ秋田駅では秋田新幹線が秋田駅と盛岡駅の間で始発から正午ごろまで運転を見合わせたほか、在来線も運転の見合わせが相次ぎました。県などによりますと２１日午後３時時点で住宅の床上浸水が８軒確認されたほか、１６軒に床下浸水の被害が出ています。