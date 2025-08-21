子どもが産まれたというのに、家事も育児もしない男性って存在するようです。しかも、上から目線な発言をするくせに、自分一人ではなにもできないという未熟な部分もまたイライラするポイント。そんな夫に仕返しができるとスカッとしますよね。今回は、双子育児なのになにもしない夫に仕返しをした話をご紹介いたします。

「なんでもします！」

「うちは双子育児なのに、夫はいつまでも独身気分で家事や育児をなにも手伝いません。そんな夫に我慢できなくなり、子どもを連れて実家に帰ることにしました。一人で料理をしたことがない人だから、すぐ電話をかけて泣きついてきたけど、私の怒りはおさまりません。でも夫が『なんでもします！』『だから助けてください！』と言うもんだから、これはチャンスだと思い、私の言うことをなんでも聞くように要求しました。

次の日、家に帰った私は、夫に今までの仕返しをするかのようにこき使って、家事や育児、買い出しなどたくさんのタスクを押し付けることに成功。今でも私の尻に敷かれてるから、徐々に家事も上達してきましたよ」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年5月）

▽ 今まで育児を奥さん任せにしてしてきたので、これくらいやってもらって当然です。家事スキルも身についてきたなら、結果的によかったのかも？

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。