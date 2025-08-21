ドル円一時１４７．８０レベル、本日の高値を伸ばす＝ロンドン為替



ロンドン午前、ドル円が一段と買われている。足元では高値を147.80近辺に伸ばす動き。米１０年債利回りが４．２９％付近から４．３１％付近へ上昇する動きが下支えになっているもよう。クロス円も堅調で、ユーロ円は172.21近辺、ポンド円は199.10近辺まで高値を伸ばしている。ただ、欧州株や米株先物・時間外取引はマイナス圏で取引されており、リスク選好的な面はみられていない。



USD/JPY 147.78 EUR/JPY 172.16 GBP/JPY 199.01

外部サイト