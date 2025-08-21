大分県内の人気グルメや伝統工芸品などを集めたイベントが21日から大分市のトキハ本店で始まりました。

大分市のトキハ本店で始まった「大分フェス」。2025年で7回目となる人気の催しで初日の21日は記念のセレモニーが行われました。

◆TOS渡辺一平記者

「会場には県内の名店が並んでいてとり天などのグルメを求めて朝から多くの人でにぎわっている」

県内から過去最多の53店舗が出店していて会場では宇佐市名物のからあげや日田焼きそばなど、およそ2500点の絶品グルメが並んでいます。

このうち22店舗が初出店で中には実演販売をしている店もあります。

「こちらのハンバーガーはなんといってもその分厚さが特徴です。会場では実演販売されていて香ばしいにおいが食欲をそそります」

こちらは今回が初登場のクレイジーバーガー。総重量は1個700グラムとボリューム満点の一品で1日15個の限定販売となっています。

会場では人気のパティシエが手掛けたスイーツが日替わりで登場するコーナーも設けられています。

グルメ以外にも職人が手作りする竹細工や日田市の特産・日田下駄なども販売されています。

「大分フェス」はトキハ本店8階で8月26日まで開かれています。