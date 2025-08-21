バッグメーカーのエースは、バッグ＆ラゲージブランド「ace. （エース）」より、旅行と非常時の両方に対応するスーツケース「テオフィールドHS」を2025年8月21日（木）より直営店やオンラインストア、全国の販売店などで順次販売します。実売価格は4万6200円（税込）。

「テオフィールドHS」

記事のポイント 旅行時以外はあまり使わないスーツケースを、防災用品の収納として使おうという新たな試みのもと開発されました。防災用品を展開するサイボウとの共同開発のため、様々な箇所に防災用品としての工夫が込められています。9月1日の防災の日に向けて、もしものときに備えてみてはいかがでしょうか。

本製品は、防災用品ブランド「サイボウパーク」を展開する株式会社サイボウとの共同開発モデル。旅行時以外はデッドスペースになりがちなスーツケースの活用に着目し、旅行と非常時の双方で使えるスーツケースとして、サイボウと共同開発されました。

防災用品を収納できるインナーケースやポーチ、避難時に背負える着脱式ハーネスを備え、室内に馴染むデザインにすることで、日常に自然と“備え” を取り入れられる仕様となっています。

防災用品にまとめて保管できる専用インナーケースが付属。インナーケースは、旅行時以外はスーツケース内に収納して保管できます。

↑インナーケース。

スーツケースは室内に置いても違和感のない、落ち着いたグレーカラーのボディを採用。内装生地は、薄暗い環境でも視認性を高めるエマージェンシーオレンジとなっています。

段差や荒れた道に強い大型60Φ双輪キャスターを搭載し、非常時だけでなくアウトドアなどでも活躍します。外装のフックを用いれば、ヘルメットや吊下げポーチを外付け可能。

避難所や狭い宿泊施設でも開閉しやすいフロントオープン仕様。防災用品やかさばる荷物の収納に適した1気室構造です。エキスパンダブル機能で容量拡張が可能。容量は機内持ち込みサイズの32/38L。

エース 「テオフィールドHS」 発売日：2025年8月21日 実売価格：4万6200円（税込）





The post 旅行も防災もこれ1台！ace.の“フェーズフリー”スーツケース「テオフィールドHS」発売 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.