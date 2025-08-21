【畑芽育＆莉子】の妄想夏休み♡ 大注目の2人が「おめかしして森林浴」に行ったら...？

同世代の女のコたちから絶大な人気を集める“りこめい”がRayに登場！今回は、「おめかしして森林浴をしたら...」をテーマに、2人が過ごす妄想夏休みをお届けします。自然に囲まれてエモい雰囲気をまとった2人。素が垣間見れるトークをお楽しみください♡

彼女たちの素の雰囲気がにじみ出るような、ゆる〜い時間の流れるチルな妄想夏休みをお届け♡

2人の可愛さと仲よしっぷりが尊すぎると、同世代の女のコたちから注目を集める“りこめい”がカバーガールに初登場。

Check! おめかしして森林浴

田舎にいるけど、やっぱりめちゃめちゃおしゃれしたいよねー。ってことで、2人とも一張羅の白い服でまとめて女のコ気分を爆上げしてみたの。

で、なにしたかっていうと、庭で森林浴。それもまたチルくて、わたしたちらしい夏休みな気がしてる。

さぁ、明日はなにしようかなー。自由気ままにのんびり過ごす夏ってやっぱり最高すぎるぞ♡

MEI's Comment

「この自然のなかで生きる現代の女のコみたいな、ゆめゆめしくて異質な空気感が可愛くて、すごく好きです。

現実生活ではクーラーの効いた部屋から出たくないタイプだけど、今日は自然っていいなぁと感じられました」

RIKO's Comment

「わたしは自然大好き派だから今の撮影時間でめっちゃ癒されました〜。2人とも私服は超カジュアルなので、女子の憧れが詰まったRayらしい衣装がすごく新鮮！

いつでも芽育は可愛いけど、今日は特に可愛いです♡」

PROFILE

畑芽育

はた・めい●2002年4月10日生まれ、東京都出身。1才から芸能活動を始める。現在は数多くの映画やドラマに出演し、見る人を引き込む演技が話題に。

7月25日より全国公開された映画『事故物件ゾク 恐い間取り』にも出演。

莉子

りこ●2002年12月4日生まれ、神奈川県出身。ティーン誌の専属モデルとして活動後、女優としての活動を本格化させる。

現在は連続ドラマ『明日はもっと、いい日になる』（フジテレビ系・毎週月曜21時〜）にて栗原芽衣役を好演。

撮影／菊地史（impress+）スタイリング／稲葉有理奈（KIND）ヘア＆メイク／𠮷粼沙世子（io・畑芽育分）辻村友貴恵（ende・莉子分）取材・文／政年美代子