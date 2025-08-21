画像は双葉社の商品ページ（https://www.futabasha.co.jp/book/97845754134270000000）より

【第43話4】 8月21日 公開

双葉社は8月21日、同社のWebサイト「がうがうモンスター＋」にてマンガ「雑用付与術師が自分の最強に気付くまで」第43話4を無料公開した。

本作は雑用ばかりの付与術師のヴィム＝シュトラウスがパーティを追放されてから、周囲にその実力を認められていく姿を描いたマンガ。第43話4では、ソフィーアとヴィムの取引の様子が描かれる。

なお、アプリ版では第44話1および第44話2の先読みが配信されている。

□第43話4のページ

【雑用付与術師が自分の最強に気付くまで】

付与術師としてサポートと雑用に徹するヴィム＝シュトラウス。しかし階層主を倒してしまい、プライドを傷つけられたリーダーによってパーティーから追放されてしまう。途方に暮れるヴィムだったが、幼馴染（兼ヴィムのストーカー）のハイデマリーによって見出され、最大手パーティー「夜蜻蛉」の勧誘を受けることになる。「奇跡みたいなものだし……へへへ」本人は自身の功績を偶然と言い張るが、周囲がその実力に気づくのは時間の問題だった。