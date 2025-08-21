吉田朱里「いま高保湿タイプのフェイスパウダーが熱い」 憧れのうぶ肌に！

吉田朱里さんが正直レビュー！ この秋みんなとシェアしたい、優秀コスメとメイクアイデア。ふんわり桃肌ベースメイクに挑戦しました。

ふんわり桃肌ベースメイク

「いま高保湿タイプのフェイスパウダーが熱い！ いつものベースメイクにプラスすれば、内側はしっとり表面はサラリ。憧れのうぶ肌が作れます」（吉田さん）

Pick Up item

1、【マキアージュ】エッセンスベース EX ピュアアイボリー

肌そのものが美しく整う“ベース美容液”

下地成分を美容液で包むことで、スキンケアしながらメイクすることを実現。毛穴の凹凸をカバーしながら透明感を演出し、ツルンとした肌印象に。オフの日なら、これ1本で肌作りができる。SPF50＋・PA＋＋＋＋ 30g \3,300 8/21発売（マキアージュ TEL. 0120-456-226）

2、【YSL BEAUTY】オールアワーズ リキッド グロウ

肌になりすます極薄膜で一日中ツヤ美肌が続く

肌の上にキメを再現する極薄膜を作ることで、高いカバー力とナチュラルな仕上がりを両立。マカダミアナッツオイルが乾いた空気から潤いをガードしつつ、肌に美しいツヤをもたらす。全10色 25ml各\8,360 8/22発売（イヴ・サンローラン・ボーテ TEL. 0120-526-333）

3、【SHISEIDO】エッセンス スキンセッティング パウダー 02

メイクするたび肌が潤う美容液パウダー

超微粒子パウダーを、ひと粒ずつヒアルロン酸GLとナイアシンアミドでコーティング。肌が乾きやすい秋冬でも、保湿しながらメイクできると吉田さん大絶賛。7色のプリズムピグメント配合で、肌の透け感がアップ。7g \5,500 9/1発売（SHISEIDO TEL. 0120-587-289）

OTHER ITEM

4、シングルアイシャドウ 17

\1,210（hince）

チークやハイライトにも使えるマルチカラー。

5、ブラーリング カラー ブラッシュ 08

\6,600（SUQQU TEL. 0120-988-761）

コーラルチークとブルーのハイライトをセット。光を拡散して肌のアラを隠す。

6、フジコ なりすましティント 01

\1,540 8/27発売（かならぼ TEL. 0120-91-3836）

サッと塗るだけで、ぼかしたようなふんわり発色に。

7、YSL ラブシャイン グロスプランパー 2

\4,950（イヴ・サンローラン・ボーテ）

厚みのあるツヤで、唇をボリュームアップ。微細なパールの輝きがキュート。

MAKEUP POINT

高保湿アイテムを重ねて乾燥に負けないうるサラ肌を

【FACE】

下地は、保湿力の高い3の“ベース美容液”をチョイス。ファンデも高保湿力が特徴な2のリキッドを。目の下の三角ゾーンに重ねづけすると、美肌印象がアップ。1のフェイスパウダーはブラシに取って肌全体にのせ、ふんわり感を出したい頬にパフでポンポン重ねる。

【EYE】

4を上まぶた全体と下まぶたに細く入れて、ブラウンのペンシルで上まぶたにラインを描く。

【CHEEK】

頬中央に5の左下のコーラルを広げて、右上のブルーで周りを囲む。

【LIP】

6で唇の輪郭を大きめに描き、中央へぼかす。7を唇中央にたっぷりのせる。

吉田朱里

よしだ・あかり タレント、コスメプロデューサー、YouTuber。アイドルグループ「NMB48」元メンバー。アイドル時代に始めたYouTubeチャンネルが評判を呼び、紹介したコスメが爆売れ続出。メイクテクやファッションも注目の的に。