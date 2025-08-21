コーセーのメイクアップブランド「ファシオ」は、10月から新たなブランドコンセプトとして「キレイの即戦力」を掲げる。新コンセプトのもと第一弾として、10月16日から新たに「BB ティント UV カバー」「うるおい整う クリーム下地」「うるおい整う クリーム下地（カバー）」「うるおい整う アイクリームコンシーラー」の4品を発売する。

新しいブランドコンセプト「キレイの即戦力」には、誰でも簡単に理想のキレイを叶える、という意味が込められている。

働き方や生活スタイルが多様化する中、常に共通して求められるメイクアップ製品に対するニーズは、多忙な中においても限られた時間で手軽に理想的な仕上がりを叶え、その仕上がりを長時間保つことができること。具体的には、カバー力に優れ、くずれにくく仕上がりが一日中つづく高い機能性を持ちながら、誰もが美しく仕上げることができる使いやすさや手軽さを兼ね備えていること。

2000年のブランド誕生以来、革新的な機能を追求し“機能特化”をアイデンティティとしている「ファシオ」は、長年にわたり大切にしてきた唯一無二のメイクパフォーマンスの高さという強みを進化させながら、昨今の生活スタイルやニーズの変化に、より一層寄り添うためにブランドコンセプトをアップデートした。

そして、主な販路であるセルフ市場の特徴を考慮し、製品特徴や効果を「即戦力」と表現することで消費者に対し分かりやすく訴求していく。さらには、“機能性”がひと目でわかるパッケージデザインにするなどの工夫を凝らすことで、店頭での販売促進を盛り上げていく。

今後も多様化する現代生活に寄り添い、「キレイの即戦力」として機能性の高さと使いやすさを両立したブランドを目指していく考え。

ライトなメイクも、しっかりカバーするメイクも。誰でも、どんな時も、「ファシオ」はあなたの味方。汗・皮脂・くずれに強い設計だから、簡単にキレイに仕上がって1日中つづく。そう、自信を持って微笑むあなたは、本当にキレイ。あなたの要望に、スマートに応えるメイクブランド。キレイの即戦力「ファシオ」なのだという。

ブランドコンセプトを「キレイの即戦力」にアップデートすることに伴い、商品パッケージのデザインを刷新する。これまで消費者から支持を得てきた肌なじみの良いニュートラルカラーをベースとしたブランドの世界観は踏襲しつつ、製品それぞれの特長が直感的に伝わるよう、シンプルかつ機能的なデザインを追求した。現代的で洗練されたミニマルなデザインは、シーンを問わずどのようなライフスタイルにも自然に溶け込む新ブランドコンセプト「キレイの即戦力」を表現している。



「ファシオ BB ティント UV カバー」

「ファシオ BB ティント UV カバー」は、毛穴・シミ・クマを、ひと塗りでカバーし、つけたての美しさが1日中耐久（同社調べ。効果には個人差がある）する。これ1本で日やけ止め・化粧下地・ファンデーション効果が叶うBBティントのカバータイプとなっている。汗・水に強いスーパーウォータープルーフタイプで、皮脂にも強く、厚塗り感のないうるさら肌が長時間持続する。



「ファシオ うるおい整う クリーム下地」

「ファシオ うるおい整う クリーム下地」は、美容液を97％配合（粉体を除くエマルジョン）し、うるおいを整えることで、キメの整ったうるツヤ美肌を叶えるクリアタイプの化粧下地。みずみずしくなめらかな使用感で、乾燥が気になる肌でもしっとりと仕上がる。



「ファシオ うるおい整う クリーム下地 （カバー）」

「ファシオ うるおい整う クリーム下地 （カバー）」は、美容液を94％配合し、うるおいを整えることで、キメの整ったうるツヤ美肌を叶えながらも自然にカバーする化粧下地。みずみずしくなめらかな使用感で、乾燥が気になる肌でもしっとりとした仕上がとなっている。



「ファシオ うるおい整う アイクリームコンシーラー」

「ファシオ うるおい整う アイクリームコンシーラー」は、美容液86％配合のアイクリームコンシーラー。オレンジベージュの色味で、クマやくすみを自然にカバーしながら、時間が経ってもみずみずしくツヤ感のある仕上がりが続く。まるでアイクリームを塗っているような心地よいテクスチャーとなっている。

［小売価格］

ファシオ BB ティント UV カバー：1320円

ファシオ うるおい整う クリーム下地：1320円

ファシオ うるおい整う クリーム下地 （カバー）：1320円

ファシオ うるおい整う アイクリームコンシーラー：1320円

（すべて税込）

［発売日］10月16日（木）

コーセー＝https://maison.kose.co.jp