鹿児島県では、金曜日夕方にかけて線状降水帯が発生するおそれがあります。就寝中の時間帯も雨の降り方によっては周囲の状況が急激に悪化するおそれがあり、警戒が必要です。

【CGで確認】台風12号の今後の進路

台風12号が鹿児島に上陸 今後の天気は

台風12号は、木曜日の午後5時過ぎに鹿児島県日置市付近に上陸しました。ゆっくりとした速さで東へ進んでいて、金曜日は熱帯低気圧に戻る予想です。台風の上陸前から鹿児島県内では、1時間に80ミリ以上の猛烈な雨が降っている所があり、台風の動きが遅いため、鹿児島県内では同じような場所で雨が降り続き、雨量が多くなるおそれがあります。

【24時間予想降水量】（多い所で）

九州南部：300ミリ

九州北部：80ミリ



線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水・河川の増水などに十分警戒してください。

【金曜日​の全国の天気】

九州南部や熊本県では雨が降り、大雨となるおそれがあります。また、高知県でも雷を伴って激しい雨が降る所があり、北海道は夜からは雨が降るでしょう。そのほかの地域は晴れる所が多くなりますが、関東甲信の内陸部では、午後は急な雷雨が起こりやすくなりそうです。

【金曜日​の予想最高気温】

札幌 ：28℃ 釧路：23℃

青森 ：29℃ 盛岡：32℃

仙台 ：32℃ 新潟：33℃

長野 ：35℃ 金沢：35℃

名古屋：38℃ 東京：35℃

大阪 ：37℃ 岡山：36℃

広島 ：35℃ 松江：35℃

高知 ：32℃ 福岡：35℃

鹿児島：30℃ 那覇：32℃

関東から九州北部は35℃以上の猛暑日の所が多くなる予想です。

【週間予報】

土曜日・日曜日と来週火曜日は、北日本は低気圧や前線の影響で雨が降り、大雨となるおそれがあります。低気圧の発達の程度によっては警報級の大雨となるおそれもあるため、今後の最新の情報を確認するようにしてください。東京は日曜日までは最高気温が35℃以上の予想で、猛烈な暑さが続くでしょう。