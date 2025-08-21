上関町で立地可能性調査の分析が行われている使用済み核燃料の中間貯蔵施設についてです。



計画に反対する平生町の住民団体が21日、知事に反対であることを申し入れるよう平生町長に要望しました。



要望書を提出したのは「上関の中間貯蔵を考える平生町民の会」です。



会では上関周辺の一市三町がまとまって知事に対し計画に反対であることを申し入れることなどを要望しています。



会では、中間貯蔵施設建設計画への賛否についてアンケートを実施。





町内の148、すべての自治会に呼びかけ、そのうち109自治会、およそ2100世帯から返答があり、およそ75％が計画に反対、4％が賛成、21％がよくわからない・白票となっています。（平生町民の会 吉井浩憲会長）「町民が不安なく安心して生活できる、今まで通り、また未来に向けても安心できる生活を保証していただくためにまいりました」浅本町長は要望は一市三町の会合の際に共有すると答えました。また、75％が反対と答えているアンケートの結果について町長は…（浅本町長）「そりゃあるのとないのとどっちがいいのかと聞かれたらわたしだってない方がいいというと思いますだけど国策として」「国がこうする、このようにやっていくとまた安全についてもこのようにやっていくとちゃんと聞いたうえでまた判断をしてもらえると思っております」会では、同様のアンケート結果を県にも提出していて、周辺市町が計画に賛成しない限り計画に関わる県の許可を出さないよう要望しています。