21日朝、台風12号が発生し先ほど日置市付近に上陸しました。奄美地方を除く県内では22日夕方にかけて線状降水帯が発生する恐れがあり、大雨による災害の危険度が急激に高まる可能性があります。



気象台は22日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。



（記者）

「午後5時過ぎの鹿児島市です。屋根のある駐車場の中にも雨風が打ち付けてきます」





台風12号は午後5時すぎに日置市付近に上陸し、ゆっくりした速さで東へ進んでいます。中心の気圧は998ヘクトパスカル、最大瞬間風速は30メートルとなっています。県本土はほとんどの地域が強風域に入っていて、鹿児島市東郡元町では30.8メートルの最大瞬間風速を観測しました。気象台は奄美地方を除く県内に22日夕方にかけて線状降水帯が発生する恐れがあると発表しました。大雨による災害の危険度が急激に高まる可能性があります。鹿児島市や薩摩川内市、いちき串木野市など薩摩地方のほとんど地域に土砂災害警戒情報が発表されています。また、いちき串木野市付近では1時間に120ミリの雨が降り、記録的短時間大雨情報が出されました。県内は8月8日、線状降水帯が2度発生し記録的な大雨に見舞われました。1人が死亡したほか、住宅2棟が全壊、床上・床下浸水は計1250棟に上っています。復旧作業が行われているさなかの台風の接近に、被害が大きかった姶良市の住民は。（姶良市の住民）「うちは家を解体しないといけなくなった/もうちょっとで片付けが終わるなという時にまた台風なので、また水があふれてきたらどうしよう」22日までに予想される24時間に降る雨の量は多い所で薩摩地方で300ミリ大隅地方、種子島・屋久島地方で200ミリとなっています。気象台は22日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。