周南公立大学で21日、「観光産業の未来」をテーマにした学会が開かれ、山口県内の大学生や高校生も研究発表を行いました。



台湾と韓国の大学教員や学生を招いて開かれた学会には、周南公立大学の学生や新南陽高校・野田学園高校の生徒およそ50人が参加しました。



このうち、新南陽高校の生徒は”道の駅ソレーネ周南の活性化”についての研究成果を発表しました。





発表（英語）「私たちは道の駅における地元住民と観光の要素が、健康意識を高め、地域経済の活性化に活用できると信じています。」学生や生徒による発表は県内のグローバル人材の育成を目的に行われ、発表はすべて英語です。新南陽高校の生徒たちはおよそ3ヶ月間、現地調査や英語の練習など準備を重ねてきたということです。「とても緊張して早口になったりしてしまったけれど、初めての経験で楽しかったです。地元の道の駅が観光地のような感じでいろいろな人が訪れる場所になったらいいなと思っています。」「いろいろな年齢層の方が楽しめる場所になっていったらと思います。」昼食時間には台湾の大学生との交流会が開かれ「観光客が与える街への影響」について意見を交わしていました。