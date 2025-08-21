【独自】強引すぎる運転で衝突寸前！高速道路で突然割り込む車　閉まりかけの踏切に逆走追い越しで突っ込む対向車　千葉・愛知

千葉・市川市の高速道路で目撃されたのは左側の出口に向かっていたはずの白い車が突然、右にハンドルを切り強引に目撃者の車の前に入る瞬間です。

目撃者：

目いっぱいブレーキを踏みました。「あ、ぶつかったかな」と思いました。

急ブレーキはサングラスが吹き飛ぶほどの衝撃。

白い車はなぜこのような行動を取ったのでしょうか。

目撃者：

すぐ先に別の高速道路、外観方面に向かう分岐があるのでおそらくそちらに行きたかったけど誤って出口の方に行ってしまった。それを無理に戻ってしまったという感じだと思います。

強引すぎる運転は愛知・北名古屋市の踏切でも。

警報器が点滅し遮断棒が下り始めたその時、閉まりかけの踏切を黒い車が強引に突破していったのです。

目撃者：

こちらに正面から突っ込んで来たので一瞬何が起きたのか分かりませんでした。

しかもこの直前、黒い車の前には踏切待ちが1台、2台。

それを逆走状態で追い越して踏切に入っていました。

目撃者：

正面衝突はもちろん、歩行者も横断する可能性があるタイミングなので大事故につながる可能性が高いと思います。