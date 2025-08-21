「結局、無難な色選びがち」な人へ！【ZARA】サマ見え狙える♡「ブラウントップス」

洋服は、ついモノトーンばかり選びがち……という人は、今季のトレンドカラーとして注目を集めているブラウンで、マンネリを打破してみて。【ZARA（ザラ）】なら、シンプルなボトムス合わせでも映える華やかデザインのトップスが豊富にラインナップ。今回は、上品で大人に似合うブラウントップスをピックアップしました。

たっぷりのフリルで華やか

【ZARA】「フリル付きセミシースルートップス」\5,290（税込）

贅沢にあしらわれたフリルが華やかなトップス。こっくりとしたダークなブラウンなら、大人世代もトライしやすいはず。ほんのりと透け感のある涼しげな素材で、上品な肌見せコーデが楽しめそう。パンツともスカートとも好相性です。

女性らしさをたっぷり詰め込んだ甘めトップス

【ZARA】「リボン付きコンビネーショントップス」\3,990（税込）

裾フリルやフロントのリボンなど、女性らしさをギュッと詰め込んだ甘めのトップス。ふんわりとボリュームのあるパフスリーブもアクセントになり、デニムパンツに合わせるだけでシャレ見えしそう。チョコレートのような柔らかいブラウンが、甘さの中にも上品さを漂わせます。

