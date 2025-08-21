¡Ö¤À¤«¤é½ÉÂê¤òÀè¤Ë¤ä¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡¡²ÆµÙ¤ßàRTAá¤ß¤¿¤¤¤Ê¸÷·Ê¤Ë11Ëü¿ÍÂç¶½Ê³
¡Ö²ÆµÙ¤ßRTA¤ß¤¿¤¤¤Ê¼Ì¿¿»£¤ì¤¿¡×¡½¡½¤½¤ó¤ÊÒì¤¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û290.3Ëü²óÉ½¼¨¡¢11Ëü¤¤¤¤¤Í¤Îà²ÆµÙ¤ßRTAá
RTA¡£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¿¥Ã¥¯¡£¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤·»Ï¤á¤Æ¤«¤é¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¼Â»þ´Ö¤ÎÃ»¤µ¤ò¶¥¤¦³Ú¤·¤ßÊý¤À¤¬¡¢¡Ö²ÆµÙ¤ßRTA¡×¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¤«¡©
2025Ç¯8·î15Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¸æ±ÆÀÐ¡Ê¡÷mika_geishi¡Ë¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¶úÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¥¢¥æ¤Î±ö¾Æ¤¤ò»ý¤Ä¼ê¤Î¼Ì¿¿¡£
¤½¤Î¼ê¤Î¾å¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤«¥¯¥ï¥¬¥¿¤¬¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤Æ²ÆµÙ¤ß¤Ã¤Ý¤¤Í×ÁÇ¤¬ÊÒ¼ê¤Ë½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À......¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ë¡©
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï20Æü¡¢¸æ±ÆÀÐ¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¤Þ¤À¡Ö½Ì¤á¡×¤é¤ì¤½¤¦
¸æ±ÆÀÐ¤µ¤ó¤¬ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ªËßµÙ¤ß¡£ÃÏ¸µ¤ÎÆ»¤Î±Ø¤Ç°¾¤Î±ö¾Æ¤¤òÇã¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¥¯¥ï¥¬¥¿¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿»þ¤ÎÍÍ»Ò¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀîµû¤Î±ö¾Æ¤¡×¤È¡Ö¥¯¥ï¥¬¥¿¡×¤È¤¤¤¦²ÆµÙ¤ß¤ò¹½À®¤¹¤ëÊÌ¡¹¤ÎÍ×ÁÇ¤¬1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ËÇ¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¡Ö²ÆµÙ¤ßRTA¤Ã¤Ý¤¯´¶¤¸¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤¤¼Ì¿¿¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÇØ·Ê¤¬¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¸æ±ÆÀÐ¤µ¤ó¡Ë
µûÄà¤ê¤Ë¡¢Ãî¼è¤ê¡£²ÆµÙ¤ß¤ÎÄêÈÖ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò°ìÅÙ¤Ë2¤Ä¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ò´¶¤¸¤ë¼Ì¿¿¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï11Ëü·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê21ÆüÃë»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤ä¤ê¤¿¤¤¡×
¡ÖÆ±»þÊá³Í¥ë¡¼¥ÈÈ¯¸«¤ÇRTA³¦¤Ë·ã¿Ì¤¬¡ª¡×
¡ÖÂ¿Ê¬¤³¤ÎµÙ¤ß¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÁá¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö²¼¿åÃå¤À¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤È¤½¤ì¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¸å¤Ï¥¹¥¤¥«¤ò¿©¤Ù¤ì¤Ðany%¥¯¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤ÏÃî¼è¤ê¢ªÀîÄà¤ê¢ª²Æº×¤ê¤Î¥ë¡¼¥È¤¬¼çÎ®¤Ç¤¹¤¬Àè¤ËÀîÄà¤ê¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼ê¸µ¤Ë¥¯¥ï¥¬¥¿¤ò°ú¤´ó¤»Ãî¼è¤ê¥¤¥Ù¤ò¥¹¥¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é²ÆµÙ¤ß¤Î½ÉÂê¤òÀè¤Ë¤ä¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¤³¤¦¤·¤¿È¿¶Á¤ËÂÐ¤·¡¢¸æ±ÆÀÐ¤µ¤ó¤Ï
¡ÖÎä¾Ð¤äÈãÈ½¤¬Ì¢±ä¤ëTwitter¤È¤¤¤¦SNS¤Ç¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¡Ø¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÅª¤ÊÉ÷·Ê¡Ù¤Ï¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤òÍ¶¤¦¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
°úÍÑ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÀÄ¤Î¿åÃå¤Ê¤ÉÍú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¤â¤Ã¤È²ÆµÙ¤ß¤ÎÍ×ÁÇ¤¬Áý¤¨¤Æ³Ú¤·¤²¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£