ザ・ジャムのリック・バックラーさんが、家族に１００万ポンド（約１億９９００万円）の遺産を残していたという。ポール・ウェラーとブルース・フォクストンとの同バンドでドラマーとして活躍したリックだが、今年２月に６９歳で死去、１９８５年に結婚した妻レスリーと２人の子供たちに多額の遺産を残していたことが書類から明らかとなった。



【写真】追悼の言葉を贈ったポール・ウェラー

ザ・サン紙が入手した書類によると、リックが家族に残した遺産１０３万５３６６ポンド（約２億６００万円）が、税金や手数料などを差し引き１万８０００ポンド（約３６０万円）の減額を経て、先日高等裁判所によって正式に承認されたという。



昨年１０月に遺言書を作成していたリックだが、遺産のほぼ全てをレスリーに遺し、同バンドの記念のコレクションを子供たちに分配、パンクバンド、シャム６９のティム・Ｖなど友人や同僚にも少額が渡されたという。また火葬と英サリー州のウォキング墓地への埋葬を希望していたそうだ。



短期間の病気を経て帰らぬ人となったリックについてザ・ジャムのメンバーはそれぞれ追悼の言葉を発表、ポールは「ガキの頃に演奏したパブやクラブからレコード制作まで何という旅路だっただろう！私たちは夢を遥かに超え、作ったものは時を経ても色褪せない」とつづり、ブルースは「革新的なドラムパターンで私たちの曲を形作った素晴らしいドラマーだった。一緒に働けたことを嬉しく思う」と記していた。



同バンドは１９７２年に当時３人が中学校の同級生だった頃に結成、１９７７年にファーストアルバム『イン・ザ・シティ』をリリースし、４つのナンバーワンを含む１８曲の連続トップ４０シングルと、１つのナンバーワンアルバムを記録、１９８２年に解散した。



解散後リックはバンド「Ｔｉｍｅ ＵＫ」を結成、２００７年から２００９年まではブルースと「フロム・ザ・ジャム」としてツアーを行い、その後音楽マネジメントの仕事に専念していた。



