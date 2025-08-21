岡崎紗絵、美背中チラリの夏休み旅行が美しすぎ「ドキッとしました」「めっちゃ可愛すぎる」
女優・モデルの岡崎紗絵が、21日までにインスタグラムを更新。夏休みの旅行ショットを公開すると「セクシー」「可愛すぎる」と絶賛が相次いだ。
【別カット】宮古島の美しさにも負けない岡崎紗絵（4枚）
夏休みを利用して宮古島旅行をした岡崎は「夏休み 何年か前もここで写真撮った！大好きな宮古島。何回行ってもいいなぁ〜」とつづり、オフショットの数々を公開。背中があらわになったブラックワンピースを纏った彼女が、カフェでドリンクを楽しんだり海を眺めたりする姿が収められており、宮古島と岡崎の美しさが凝縮されている。
この投稿にファンからは「セクシーなオフショットありがとう」「めっちゃ可愛すぎる」「プライベートの写真まで投稿してくれるの本当に嬉しいです」「綺麗な海が似合うね〜。絵になる」など、絶賛が相次いでいる。
■岡崎 紗絵（おかざき さえ）
1995年11月2日生まれ。愛知県出身。T-TRIBE ENTERTAINMENT所属。ファッション誌「Seventeen」専属モデルオーディション「ミスセブンティーン2012」でグランプリを受賞し、専属モデルとしてデビュー。女優としては、2022年のドラマ『花嫁未満エスケープ』でテレビドラマ初主演を務めた。
引用：「岡崎紗絵」インスタグラム（＠sae_okazaki）
