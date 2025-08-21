内田理央、レイヤーカットの新ヘア披露「天使」「真似したい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/08/21】女優の内田理央が21日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】内田理央「似合いすぎ」と話題の新ヘア
内田は「髪レイヤー沢山入れてもらった」とつづり、たっぷりとレイヤーが入った新しいヘアスタイルを披露。ミニ丈のTシャツからはウエストをのぞかせ、「Tshirtにいちごとbagにミュウで東京ミュウミュウ桃宮いちごのミュウイチゴコーデmy sweet heart！！（伝われ）」と説明している。
この投稿に、ファンからは「レイヤー神」「似合いすぎる」「私もレイヤーカット真似したい！」「天使」「ボリューム感あって可愛い」「私服も髪型もおしゃれ」と絶賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】内田理央「似合いすぎ」と話題の新ヘア
◆内田理央、レイヤーカットの新ヘア披露
内田は「髪レイヤー沢山入れてもらった」とつづり、たっぷりとレイヤーが入った新しいヘアスタイルを披露。ミニ丈のTシャツからはウエストをのぞかせ、「Tshirtにいちごとbagにミュウで東京ミュウミュウ桃宮いちごのミュウイチゴコーデmy sweet heart！！（伝われ）」と説明している。
この投稿に、ファンからは「レイヤー神」「似合いすぎる」「私もレイヤーカット真似したい！」「天使」「ボリューム感あって可愛い」「私服も髪型もおしゃれ」と絶賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】