積算7811km 4気筒でも309psのプラグインHV

もう20年も前のこと。AUTOCARの取材で、2代目レクサスRXへ試乗した。アメリカでの売れ行きは盛況だったが、英国ではまだニッチなブランドのニッチなモデルに過ぎなかった。しかし、代を重ね状況は変わってきた。

【画像】燦然と輝く街乗り重視のSUV レクサスRX 新しいLBXとNX、LXも 全121枚

5代目RXは、トヨタRAV4とパワートレインを共有。これまでの強みの1つが、スムーズな3.5L V6エンジンだったが、現行の450＋hには2.5L 4気筒が載っている。



レクサスRX 450h＋ Fスポーツ・デザイン（英国仕様）

とはいえ、プラグイン・ハイブリッドとして駆動用モーターを組み合わせ、総合309psを得ている。普段使いの限り、充分に力強い。特に電気モーターは初動から頼もしく、低速域でも小気味よく先を急げる。EVモード時は、走行中の車内は静寂に包まれる。

他方、駆動用バッテリーの充電量が乏しくなると、トルクが頼りなく思えることも事実。2.5Lエンジンは、23.0kg-mしか発揮しないのだ。とはいえ、レクサスはハイブリッドで豊かな経験を有する。追い越し加速で、ヤキモキすることはほぼない。

所有の喜びへ結びつくインテリアデザイン

EVではないが、電費は悪くない。暖かい季節なら4.0km/kWhで、寒くても3.7km/kWh程度。フル充電で67km近くガソリンを燃やさず走れ、殆どの方の通勤を賄えるはず。

低域ではモーターが主役だが、高速道路の速度域ではエンジンへバトンタッチ。快適な巡航を叶えている。ステアリングホイールは滑らかで、適度に重い。姿勢制御も好ましく、意外なほど速くカーブの連続する区間を駆け抜けられる。



レクサスRX 450h＋ Fスポーツ・デザイン（英国仕様）

それでも、敏捷なわけではない。スポーツ・モードを選ぶと活発に変化するが、スポーツSUVとは違うだろう。ガソリンタンクは55Lと、ボディサイズの割に大きくない。

他方、家族や沢山の荷物との長距離移動は得意分野。洗練された内装と直感的な操作系、座り心地の良いシート、広い荷室など、優秀なインテリアデザインの恩恵に預かれる。製造品質の高さは、所有する喜びにも結びつく。

20年前とは状況が違うレクサスの総合力

制限速度警告とドライバー監視機能の警報音は、初めはおせっかいに思えた。しかし、前者をオフにして走行中、お恥ずかしながらスピード違反で捕まってしまった。後者は、従来より運転へ集中しているのか、鳴らなくなったようだ。

指摘するなら、ドアはラバーシールが肉厚で閉まりにくい。電動のドアハンドルは、少し扱いにくくもある。とある読者のようにドアが開かなくなり、1時間も閉じ込められるような不具合とは無縁だったが。ヘッドライトは、もう少し明るくても良いだろう。



レクサスRX 450h＋ Fスポーツ・デザイン（英国仕様）

2003年当時、高級SUVを検討するなら、BMW X5の1人勝ちといってよかった。それから22年後、長期テストの締めくくりとして、改めて最新のX5と乗り比べてみた。果たして、BMWがこのクラスでのベンチマークであることに変わりはなさそうだ。

それでも、レクサスはモノとしての質感がより高く、エネルギー効率でも勝る。総合的なコストパフォーマンスも優れる。2025年に検討するなら、RXへ強く惹かれるであろうことは間違いない。

セカンドオピニオン

先代のRXへ試乗した記憶では、走行中の静寂性は目を見張るものだった。最近のプラグインHVと比較しても、引けを取らないだろう。特に市街地では、快適な移動時間へ浸れた。4気筒エンジンはV6ほど滑らかではなくても、全体的な洗練性は向上したようだ。 ジョナサン・ブライス（Jonathan Bryce）



レクサスRX 450h＋ Fスポーツ・デザイン（英国仕様）

テストデータ 気に入っているトコロ

快適なシート：コンフォートは、レクサスのキーワード。自宅のソファーもこのくらい快適なら良いのに。

ヘッドアップディスプレイ：ダッシュボードのどのボタンを押しているのか、正面の視野へ表示され、目線を移す必要性を抑えている。

ワイパー：ウォッシャーノズル内蔵で、効果的に拭き取れる。動作音も驚くほど静かだ。

気に入らないトコロ

シフトパドル：e-CVTだから、特に操作する意味を感じにくい。

下端の低いドア：ドアを開く時に、高い縁石へぶつけがち。ズボンの裾に、うっかり汚れを付けてしまうことも。

走行距離



レクサスRX 450h＋ Fスポーツ・デザイン（英国仕様）

テスト開始時積算距離：2687km

テスト終了時積算距離：7811km

価格

モデル名：レクサスRX 450h＋ Fスポーツ・デザイン（英国仕様）

開始時の価格：6万9995ポンド（約1386万円）

現行の価格：7万795ポンド（約1402万円）

テスト車の価格：7万245ポンド（約1390万円）

オプション装備

ソニックプラチナ・スペシャルメタリック塗装：250ポンド（約4万9000円）

燃費＆航続距離

カタログ燃費：83.3-90.9km/L

タンク容量：55.0L

平均燃費：20.5km/L

最高燃費：33.8km/L

最低燃費：9.6km/L

航続可能距離：1125km

主要諸元

全長：4890mm

全幅：1920mm

全高：1695mm

最高速度：199km/h

0-100km/h加速：6.5秒

車両重量：2240kg

パワートレイン：直列4気筒2487cc 自然吸気＋ツイン電気モーター

使用燃料：ガソリン

最高出力：309ps（システム総合）

最大トルク：23.0kg-m（エンジン）／27.4kg-m（前モーター）／12.2kg-m（後モーター）

ギアボックス：e-CVT（四輪駆動）

トランク容量：461L

ホイールサイズ：21インチｘ8.0J

タイヤ：235/50 R21

メンテナンス＆ランニングコスト

リース価格：600.6ポンド（約11万9000円/月）

CO2排出量：25-26g/km

メンテナンスコスト：なし

その他コスト：なし

燃料コスト：285.7ポンド（約5万7000円／ガソリン）＋166.8ポンド（約3万3000円／電気）

燃料含めたランニングコスト：452.5ポンド（約9万円）

1マイル当りコスト：0.14ポンド（約28円）

不具合：なし