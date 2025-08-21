&TEAM・NICHOLAS、広々実家を公開 メンバー全員集合で豪華手料理を堪能「9人が収まる食卓すごい」「豪邸」の声
【モデルプレス＝2025/08/21】グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）が8月20日、グループのYouTubeチャンネルを更新。メンバー全員でNICHOLAS（ニコラス）の実家を訪れる様子が公開された。
【写真】&TEAMメンバーの豪華実家・両親も登場
この日のNICHOLAS VLOGでは台湾にあるNICHOLASの実家を公開。テーブルにはNICHOLASの両親が作ってくれたという豪華な手料理がズラリと並んでおり「これは有名なキャベツの料理です」と紹介があった。そして、メンバーは実家に入ると、テーブルいっぱいに用意された豪華な手料理に「いい匂い」「めっちゃうまそうじゃん」と喜びをあらわに。また、K（ケイ）とYUMA（ユウマ）は部屋で幼い頃のNICHOLASの写真を発見し「まじで超可愛い」と絶賛した。
その写真を見るために、ほかのメンバーも続々と集まってくるという微笑ましい一幕もあった。また、食事タイムがスタートするとメンバーは「ハオツー（※中国語で美味しい）」を連発し、NICHOLASの家族と仲睦まじく食事する様子を披露。また、2月11日に公開されたYouTubeではHARUA（ハルア）の実家にNICHOLAS、EJ（ウィジュ）が訪れており、HARUAの実家の様子や母親が準備したという手料理に3人で舌鼓を打つシーンも話題となっていた。
ファンからは「9人が収まる食卓すごい」「実家めっちゃ豪華」「お部屋が広くて綺麗」「豪邸だ」「ご両親の愛が伝わる」「ご馳走だらけ」「みんなテンション上がってて可愛い」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆NICHOLASの実家に&TEAMが全員集合
◆NICHOLASの実家に反響
