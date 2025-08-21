乃木坂46井上和、コラボカフェに“落書き”した直筆イラスト公開「上手すぎる」「落書きのレベル超えてる」と反響
【モデルプレス＝2025/08/21】乃木坂46の井上和が21日、自身のInstagramを更新。直筆のイラストを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】乃木坂46井上和、プロ級の直筆イラスト
井上は「真夏の全国ツアーカフェ2025 NOGI CAFE行ってきました」と、グループのコラボカフェを訪れたことを報告。「いろんなところに落書きをしてきました」と明かし、「こんにちは井上和です」と書かれた直筆のメッセージと可愛らしいイラストを披露した。
この投稿に、ファンからは「上手すぎる！」「落書きのレベル超えてる」「見に行きたい」「可愛くて癒やされる」「さすがのクオリティ」「センス抜群」「宝物だ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
